ВС РФ освободили Новоелизаветовку в ДНР

ВС РФ взяли Новоелизаветовку, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили Новоелизаветовку», — заявили в Минобороны. Там добавили, что населенный пункт располагается в ДНР на селидовском направлении, к югу от Покровска.
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