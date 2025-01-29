Россия обратится в Конгресс США с требованием расследовать покушение на Путина

Государственная Дума РФ направит официальное обращение в Конгресс США и Организацию Объединенных Наций (ООН) с требованием провести расследование относительно сообщений о том, что администрация экс-президента Штатов Джо Байдена якобы готовила покушение на президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.
«ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона (американского журналиста — прим URA.RU) о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», — сообщила пресс-служба. Там уточнили, что это решение получило поддержку со стороны всех фракций ГД.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена якобы пыталась организовать покушение на Путина. Однако журналист не предоставил никаких подтверждающих данных или доказательств, подкрепляющих его заявления, передает «Ридус».
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