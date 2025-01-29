В Москве штраф за неоплату парковки увеличили в 10 раз: кого это коснется

В Москве размер штрафа для юридических лиц за неуплату парковки вырос в десять раз и составил 50 тысяч рублей, вместо прежних пяти тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Московской городской думы.
«Штраф для юрлиц за неоплату городской парковки в Москве увеличили в 10 раз — с пяти тысяч до 50 тысяч рублей», — передают «Известия» сообщение Мосгордумы. Там отметили, изменения вносятся в статью 8.14 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы.
Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова заявила, что штраф в размере пяти тысяч рублей уже не оказывает заметного воздействия на юридические лица. Она отметила, что водители часто паркуются у социально значимых объектов, таких как школы, МФЦ, что приводит к значительным неудобствам для жителей столицы. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что основная цель такого изменения — уменьшение числа случаев неоплаты за использование мест на платных городских парковках.
Ранее юрист Давид Адамс заявил, что в 2025 году автомобилистам придется пересмотреть свои привычки во время управления транспортным средством, поскольку за держание в руках различных предметов их могут оштрафовать. С таким предложением выступил Минтранс.
Юрист указал, что штрафы будут налагаться не только за использование мобильного телефона во время вождения, но и за другие предметы, начиная от чашки кофе и заканчивая мороженым. Цель данных поправок — повышение уровня безопасности на дорогах, передает ОТР. Позже в ГИБДД выступили против инициативы.
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