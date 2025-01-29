В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла крупная коммунальная авария. О происшествии активно сообщают местные жители в социальных сетях, делая акцент на масштабах повреждений и возможных последствиях для района.
«Пискаревский проспект тонет. Пешеходам не пройти. В службе 004 принимают массово заявки. Эта проблема существует давно, после таянья снега, после дождя, образуется целое озеро и пешеходы оказываются в заложниках», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Мегаполис».
Инцидент уже привел к ряду дорожных происшествий. В результате аварии нарушена нормальная жизнедеятельность района, возникли сложности с передвижением, образовались пробки.
На коммунальную аварию отреагировали в мэрии. В комитете по благоустройству Петербурга 78.ru сообщили, что с ночи совместно со смежными службами других ведомств выясняют причины затопления Пискаревского проспекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.