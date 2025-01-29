На Пискаревском проспекте в Петербурге образовалось озеро. Видео

На Пискаревском проспекте в Петербурге образовалась огромная лужа
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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла крупная коммунальная авария
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла крупная коммунальная авария Фото:

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла крупная коммунальная авария. О происшествии активно сообщают местные жители в социальных сетях, делая акцент на масштабах повреждений и возможных последствиях для района.

«Пискаревский проспект тонет. Пешеходам не пройти. В службе 004 принимают массово заявки. Эта проблема существует давно, после таянья снега, после дождя, образуется целое озеро и пешеходы оказываются в заложниках», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Мегаполис».

Инцидент уже привел к ряду дорожных происшествий. В результате аварии нарушена нормальная жизнедеятельность района, возникли сложности с передвижением, образовались пробки.

На коммунальную аварию отреагировали в мэрии. В комитете по благоустройству Петербурга 78.ru сообщили, что с ночи совместно со смежными службами других ведомств выясняют причины затопления Пискаревского проспекта.

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла крупная коммунальная авария. О происшествии активно сообщают местные жители в социальных сетях, делая акцент на масштабах повреждений и возможных последствиях для района. «Пискаревский проспект тонет. Пешеходам не пройти. В службе 004 принимают массово заявки. Эта проблема существует давно, после таянья снега, после дождя, образуется целое озеро и пешеходы оказываются в заложниках», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Мегаполис». Инцидент уже привел к ряду дорожных происшествий. В результате аварии нарушена нормальная жизнедеятельность района, возникли сложности с передвижением, образовались пробки. На коммунальную аварию отреагировали в мэрии. В комитете по благоустройству Петербурга 78.ru сообщили, что с ночи совместно со смежными службами других ведомств выясняют причины затопления Пискаревского проспекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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