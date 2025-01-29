Зеленский призвал Китай усилить давление на Россию

Зеленский: Китаю необходимо увеличить давление на Путина и Россию
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Зеленский попросил о дополнительном давлении на РФ
Зеленский попросил о дополнительном давлении на РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай нарастить давление на Россию, включая личные меры в отношении президента Владимира Путина. Об этом он заявил в своем интервью для зарубежных СМИ.

«Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», — передает Fox News слова Зеленского. 

Украинский лидер подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии безопасности не только от Европы, но и от США. По его словам, страны ЕС признают эту потребность.

Ранее Зеленский выразил надежду на получение гарантий безопасности от США как предварительное условие для начала переговоров с Россией. Он подчеркнул, что в мирных переговорах должны участвовать представители Украины, США, Европы и РФ. Об этом писал MK.RU. Путин заявлял, что основное условие Москвы в переговорах — уход Украины из ДНР и ЛНР.  

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Действующий украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай нарастить давление на Россию, включая личные меры в отношении президента Владимира Путина. Об этом он заявил в своем интервью для зарубежных СМИ. «Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», — передает Fox News слова Зеленского.  Украинский лидер подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии безопасности не только от Европы, но и от США. По его словам, страны ЕС признают эту потребность. Ранее Зеленский выразил надежду на получение гарантий безопасности от США как предварительное условие для начала переговоров с Россией. Он подчеркнул, что в мирных переговорах должны участвовать представители Украины, США, Европы и РФ. Об этом писал MK.RU. Путин заявлял, что основное условие Москвы в переговорах — уход Украины из ДНР и ЛНР.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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