Зеленский призвал Китай усилить давление на Россию

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай нарастить давление на Россию, включая личные меры в отношении президента Владимира Путина. Об этом он заявил в своем интервью для зарубежных СМИ.
«Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», — передает Fox News слова Зеленского.
Украинский лидер подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии безопасности не только от Европы, но и от США. По его словам, страны ЕС признают эту потребность.
Ранее Зеленский выразил надежду на получение гарантий безопасности от США как предварительное условие для начала переговоров с Россией. Он подчеркнул, что в мирных переговорах должны участвовать представители Украины, США, Европы и РФ. Об этом писал MK.RU. Путин заявлял, что основное условие Москвы в переговорах — уход Украины из ДНР и ЛНР.
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