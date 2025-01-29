«В лучшем случае, мне грозит кресло»: Амаяк Акопян стал затворником

Легендарный иллюзионист Амаяк Акопян на протяжении многих лет мучается от сильных болей в спине. Ему требуется операция, но он боится ее делать боится. О непростой ситуации, в которой оказался, Амаяк откровенно рассказал в интервью корреспонденту URA.RU.
В советское время Амаяк Акопян считался одним из самых востребованных артистов. Он активно гастролировал: его график был расписан на месяцы вперед. Однако в последнее время все изменилось. 68-летний Амаяк перестал ездить на гастроли, на телевизионные съемки соглашается крайне редко и почти не появляется на людях. Фокусник уверяет: затворнический образ жизни он стал вести из-за проблем со здоровьем, которые он никак не может решить.
Как вы себя чувствуете?
Сейчас чувствую себя достаточно плохо: эта погода, плюсовая температура, меня окончательно добивает. У меня проблемы со спиной. Моему опорно-двигательному аппарату просто не на что опереться. Я иронизирую, говоря, что каждая часть тела Амаяка Акопяна счастлива по-своему. Но так оно действительно и есть. С травмами я живу на протяжении многих лет.
Понимаете, в свое время не жалел себя совершенно: ездил за рубеж с огромными сумками, декорациями… Плюс мои падения на съемках фильмов. В кино я же всегда работал без дублеров. В фильме «Воры в законе» в меня бросали колесо: было четыре дубля. В фильме «Взбесившийся автобус» моего персонажа выбрасывали из автобуса через лобовое стекло. Я сам выполнял все эти трюки, без дублеров… Теперь все это сказывается.
Врачи что говорят? Какое лечение Вам необходимо?
В очень сложном состоянии мой хрупкий, хрустальный позвоночник. Врачи мне говорили, что в него надо вставить какие-то железки. Но я не решаюсь, потому что боюсь. Вставят, а они могут не прижиться… И тогда все! В лучшем случае, будет грозить кресло... Это все очень грустно и печально. Да и пока не могу найти нейрохирурга хорошего, который мог бы достойно сделать операцию на позвоночнике.
Как сейчас справляетесь?
Провожу локальное лечение. Но его хватает на один месяц, в лучшем случае. Потом опять боли возвращаются, мне трудно ходить, передвигаться. Поэтому я не даю никаких интервью и редко, где появляюсь.
Но поклонники вас ждут и хотят видеть чаще!
Чтобы появляться перед любимой публикой, нужен кураж. Выглядеть нужно хорошо. А еще я должен быть психофизически рад этой встрече. Тогда и люди, которые тебя ждут и хотят видеть, будут радоваться тому, что ты находишься с ними в одной аудитории, в одном пространстве. Работать, как и прежде, я уже не могу. Из-за тех проблем, о которых я сказал выше. Поэтому живу и имитирую, создаю иллюзию того, что хорошо себя чувствую. Такие вот иллюзии вокруг Амаяка Акопяна.
Амаяк, Вы еще жаловалось на небольшую пенсию. В прошлом году Вам вручили звание «Заслуженный артист России». Пенсию после этого увеличили?
Да. Мне повысили пенсию, получаю добавку за звание. Теперь я могу и лекарства себе позволить купить. Раньше просто слезы были. Я многого себе не мог позволить. Но, Слава Богу, в нашей стране есть люди, которые помнят и любят Амака Акопяна и которые готовы ему помогать. Сейчас весна придет, нужно будет заняться собой.
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