В одном из городов России объявили о дополнительной поддержке семей

Об этом заявил губернатор Севастополя
«Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, сейчас то время, когда родители собирают детей в школы и детские сады.
Также Развожаев отметил, что выплата будет назначена абсолютно всем семьям с детьми. Вне зависимости от того, получают ли они какие-либо меры социальной поддержки.
Ранее с инициативой сделать школьные выплаты федеральными выступал председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов, отмечая, что сейчас размер и доступность поддержки зависят от региона проживания. Его слова приводит «Ридус».
