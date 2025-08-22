В одном из городов России объявили о дополнительной поддержке семей

Развожаев: каждой семье с ребенком в Севастополе будет выплачено по 5000 рублей
Выплату получат все семьи с детьми вне зависимости от получаемых мер соцподдержки, заявил Развожаев
Выплату получат все семьи с детьми вне зависимости от получаемых мер соцподдержки, заявил Развожаев Фото:

Об этом заявил губернатор Севастополя 

«Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, сейчас то время, когда родители собирают детей в школы и детские сады.

Также Развожаев отметил, что выплата будет назначена абсолютно всем семьям с детьми. Вне зависимости от того, получают ли они какие-либо меры социальной поддержки.

Ранее с инициативой сделать школьные выплаты федеральными выступал председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов, отмечая, что сейчас размер и доступность поддержки зависят от региона проживания. Его слова приводит «Ридус».

