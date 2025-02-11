В Россию вернули поставки жизненно важного препарата

Teva: в России возобновились поставки лекарства от эпилепсии «Финлепсин ретард»
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В аптеки вернется известный препарат от эпилепсии
В аптеки вернется известный препарат от эпилепсии Фото:

После регулирования цен, израильская фармацевтическая компания Teva возобновила поставки лекарства от эпилепсии «Финлепсин ретард» (активное вещество — карбамазепин) в дозировке 200 мг на российский рынок. В 2025 году планируется ввоз более 1 млн упаковок, сообщили в пресс-службе компании.

«Возобновление поставок стало возможным благодаря механизму перерегистрации предельной отпускной цены, определенному постановлением правительства № 1771 от 31.10.2020», — рассказали в компании Teva. Их сообщение передает РБК.

Уточняется, что приостановка поставок была вызвана несоответствием зарегистрированных цен и затрат на производство и логистику. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году Teva сократила объемы поставок «Финлепсина» на 85% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале РБК.

Несмотря на то, что общий дефицит препарата карбамазепин не наблюдается, «Финлепсин ретард» от компании Teva является наиболее качественным и предпочтительным вариантом для пациентов, прокомментировала врач-психиатр Елизавета Жесткова. По ее словам, этот аналог лучше переносится пациентами и вызывает меньше побочных эффектов. В случае его недоступности, пациенты также могут приобрести аналогичные препараты от других производителей, добавила врач. 

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После регулирования цен, израильская фармацевтическая компания Teva возобновила поставки лекарства от эпилепсии «Финлепсин ретард» (активное вещество — карбамазепин) в дозировке 200 мг на российский рынок. В 2025 году планируется ввоз более 1 млн упаковок, сообщили в пресс-службе компании. «Возобновление поставок стало возможным благодаря механизму перерегистрации предельной отпускной цены, определенному постановлением правительства № 1771 от 31.10.2020», — рассказали в компании Teva. Их сообщение передает РБК. Уточняется, что приостановка поставок была вызвана несоответствием зарегистрированных цен и затрат на производство и логистику. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году Teva сократила объемы поставок «Финлепсина» на 85% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале РБК. Несмотря на то, что общий дефицит препарата карбамазепин не наблюдается, «Финлепсин ретард» от компании Teva является наиболее качественным и предпочтительным вариантом для пациентов, прокомментировала врач-психиатр Елизавета Жесткова. По ее словам, этот аналог лучше переносится пациентами и вызывает меньше побочных эффектов. В случае его недоступности, пациенты также могут приобрести аналогичные препараты от других производителей, добавила врач. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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