В Россию вернули поставки жизненно важного препарата

После регулирования цен, израильская фармацевтическая компания Teva возобновила поставки лекарства от эпилепсии «Финлепсин ретард» (активное вещество — карбамазепин) в дозировке 200 мг на российский рынок. В 2025 году планируется ввоз более 1 млн упаковок, сообщили в пресс-службе компании.
«Возобновление поставок стало возможным благодаря механизму перерегистрации предельной отпускной цены, определенному постановлением правительства № 1771 от 31.10.2020», — рассказали в компании Teva. Их сообщение передает РБК.
Уточняется, что приостановка поставок была вызвана несоответствием зарегистрированных цен и затрат на производство и логистику. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году Teva сократила объемы поставок «Финлепсина» на 85% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале РБК.
Несмотря на то, что общий дефицит препарата карбамазепин не наблюдается, «Финлепсин ретард» от компании Teva является наиболее качественным и предпочтительным вариантом для пациентов, прокомментировала врач-психиатр Елизавета Жесткова. По ее словам, этот аналог лучше переносится пациентами и вызывает меньше побочных эффектов. В случае его недоступности, пациенты также могут приобрести аналогичные препараты от других производителей, добавила врач.
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