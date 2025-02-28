EL Paris: Трамп перестал считать ЕС союзником

Признаков того, что президент США Дональд Трамп рассматривает ЕС как своего союзника, становится все меньше. К такому мнению пришли специалисты издания El Pa?s.
«Появляется все больше и больше признаков того, что Трамп рассматривает ЕС не как союзника. В большей степени он считает его противником», — сообщает издание со ссылкой на источник в Брюсселе.
Президент Трамп на одном из своих выступлений заявил, что Евросоюз был сформирован, чтобы пользоваться США. Эти слова вызвали беспокойства в сообществе. Однако европейские страны считают, что между государствами еще есть возможности для сотрудничества.
Ранее президент Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на продукцию из ЕС в связи с «плохим отношением» к Штатам. Также он планирует ввести тарифы на алюминий и сталь, в связи с чем Евросоюз может потерять до 28 миллиардов евро.
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