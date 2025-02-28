EL Paris: Трамп перестал считать ЕС союзником

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У президента США все меньше причин для восприятия ЕС в качестве союзника
У президента США все меньше причин для восприятия ЕС в качестве союзника Фото:

Признаков того, что президент США Дональд Трамп рассматривает ЕС как своего союзника, становится все меньше. К такому мнению пришли специалисты издания El Pa?s.

«Появляется все больше и больше признаков того, что Трамп рассматривает ЕС не как союзника. В большей степени он считает его противником», — сообщает издание со ссылкой на источник в Брюсселе.

Президент Трамп на одном из своих выступлений заявил, что Евросоюз был сформирован, чтобы пользоваться США. Эти слова вызвали беспокойства в сообществе. Однако европейские страны считают, что между государствами еще есть возможности для сотрудничества.

Ранее президент Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на продукцию из ЕС в связи с «плохим отношением» к Штатам. Также он планирует ввести тарифы на алюминий и сталь, в связи с чем Евросоюз может потерять до 28 миллиардов евро.

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Признаков того, что президент США Дональд Трамп рассматривает ЕС как своего союзника, становится все меньше. К такому мнению пришли специалисты издания El Pa?s. «Появляется все больше и больше признаков того, что Трамп рассматривает ЕС не как союзника. В большей степени он считает его противником», — сообщает издание со ссылкой на источник в Брюсселе. Президент Трамп на одном из своих выступлений заявил, что Евросоюз был сформирован, чтобы пользоваться США. Эти слова вызвали беспокойства в сообществе. Однако европейские страны считают, что между государствами еще есть возможности для сотрудничества. Ранее президент Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на продукцию из ЕС в связи с «плохим отношением» к Штатам. Также он планирует ввести тарифы на алюминий и сталь, в связи с чем Евросоюз может потерять до 28 миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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