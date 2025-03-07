Путин обсудил с членами Совбеза внутреннюю стабильность России

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Путин обсудил условия для развития России с членами Совбеза
Путин обсудил условия для развития России с членами Совбеза Фото:

Глава РФ Владимир Путин поднял вопрос об обеспечении внутренней стабильности страны на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщили на официальном сайте президента России.

«У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности», — сказал Владимир Путин, его слова передали на сайте президента РФ. Он отметил, что такая стабильность является основным условием для поступательного и устойчивого развития страны по ряду направлений. 

На оперативном совещании Совбеза присутствовали его постоянные члены. Среди них:

  • председатель правительства Михаил Мишустин;
  • председатель Совфеда Валентина Матвиенко;
  • председатель Госдумы Вячеслав Володин;
  • зампред Совбеза Дмитрий Медведев;
  • руководитель Администрации Президента Антон Вайно;
  • секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
  • помощник Президента Николай Патрушев;
  • глава Минобороны Андрей Белоусов;
  • глава МВД Владимир Колокольцев;
  • глава МИД Сергей Лавров;
  • министр юстиции Константин Чуйченко, который выступил с докладом, и другие.

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Глава РФ Владимир Путин поднял вопрос об обеспечении внутренней стабильности страны на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщили на официальном сайте президента России. «У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности», — сказал Владимир Путин, его слова передали на сайте президента РФ. Он отметил, что такая стабильность является основным условием для поступательного и устойчивого развития страны по ряду направлений.  На оперативном совещании Совбеза присутствовали его постоянные члены. Среди них:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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