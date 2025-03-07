Путин обсудил с членами Совбеза внутреннюю стабильность России

Глава РФ Владимир Путин поднял вопрос об обеспечении внутренней стабильности страны на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщили на официальном сайте президента России.
«У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности», — сказал Владимир Путин, его слова передали на сайте президента РФ. Он отметил, что такая стабильность является основным условием для поступательного и устойчивого развития страны по ряду направлений.
На оперативном совещании Совбеза присутствовали его постоянные члены. Среди них:
- председатель правительства Михаил Мишустин;
- председатель Совфеда Валентина Матвиенко;
- председатель Госдумы Вячеслав Володин;
- зампред Совбеза Дмитрий Медведев;
- руководитель Администрации Президента Антон Вайно;
- секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
- помощник Президента Николай Патрушев;
- глава Минобороны Андрей Белоусов;
- глава МВД Владимир Колокольцев;
- глава МИД Сергей Лавров;
- министр юстиции Константин Чуйченко, который выступил с докладом, и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.