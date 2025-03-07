Fox News: Зеленского не будет на встрече США и Украины в Саудовской Аравии

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Зеленского не будет на встрече делегаций РФ и США 11 марта
Зеленского не будет на встрече делегаций РФ и США 11 марта Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский не примет участие в предстоящей встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на информированный источник.

«В следующий понедельник у меня запланирован визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии, чтобы поработать с нашими американскими партнерами», — написал Зеленский в соцсети Х. По данным Fox News, украинский лидер также обратился к президенту США Дональду Трампу с уверением, что Украина продолжит действовать конструктивно для достижения быстрого и устойчивого мира.

Американская делегация 11 марта направится в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с представителями Украины. В состав делегации из США войдут сенаторы Марко Рубио, Джон Уиткофф и Майкл Уолтц. В ходе визита ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Украинский лидер Владимир Зеленский не примет участие в предстоящей встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на информированный источник. «В следующий понедельник у меня запланирован визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии, чтобы поработать с нашими американскими партнерами», — написал Зеленский в соцсети Х. По данным Fox News, украинский лидер также обратился к президенту США Дональду Трампу с уверением, что Украина продолжит действовать конструктивно для достижения быстрого и устойчивого мира. Американская делегация 11 марта направится в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с представителями Украины. В состав делегации из США войдут сенаторы Марко Рубио, Джон Уиткофф и Майкл Уолтц. В ходе визита ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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