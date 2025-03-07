Fox News: Зеленского не будет на встрече США и Украины в Саудовской Аравии

Украинский лидер Владимир Зеленский не примет участие в предстоящей встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на информированный источник.
«В следующий понедельник у меня запланирован визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии, чтобы поработать с нашими американскими партнерами», — написал Зеленский в соцсети Х. По данным Fox News, украинский лидер также обратился к президенту США Дональду Трампу с уверением, что Украина продолжит действовать конструктивно для достижения быстрого и устойчивого мира.
Американская делегация 11 марта направится в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с представителями Украины. В состав делегации из США войдут сенаторы Марко Рубио, Джон Уиткофф и Майкл Уолтц. В ходе визита ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
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