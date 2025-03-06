Стали известны место и дата следующих переговоров между США и Украиной

Американская делегация отправится в Саудовскую Аравию 11 марта для обсуждения вопросов с представителями Украины. Об этом сообщает корреспондент Fox News Жаки Генрих.
«Американская делегация направится в Эр-Рияд 11 марта для встречи с украинцами», — написала Генрих на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что в состав американской делегации войдут сенаторы Марко Рубио, Джон Уиткофф и Майкл Уолтц, которые встретятся с украинскими представителями, включая главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
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