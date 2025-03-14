На Украине задержали убийцу Ганула

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На Украине задержан подозреваемый в убийстве активиста Ганула
На Украине задержан подозреваемый в убийстве активиста Ганула Фото:

В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула. По данным украинских СМИ, мужчину зовут Сергей Кочу.

«Называется имя [подозреваемого в убийстве активиста] — Кочу Сергей Васильевич, 21.07.1972 года рождения», — пишет «Страна.ua». Там же отметили, что мужчину задержали. Также сообщается, что в январе мужчина оформил загранпаспорт.

Ранее на Александровском проспекте в Одессе убили активиста Ганула. Он известен своей антироссийской позицией и участием в поджоге Дома профсоюзов.

Активист получил два ранения в голову. Расследование предполагает, что мотивами могли быть месть или заказное убийство.

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В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула. По данным украинских СМИ, мужчину зовут Сергей Кочу. «Называется имя [подозреваемого в убийстве активиста] — Кочу Сергей Васильевич, 21.07.1972 года рождения», — пишет «Страна.ua». Там же отметили, что мужчину задержали. Также сообщается, что в январе мужчина оформил загранпаспорт. Ранее на Александровском проспекте в Одессе убили активиста Ганула. Он известен своей антироссийской позицией и участием в поджоге Дома профсоюзов. Активист получил два ранения в голову. Расследование предполагает, что мотивами могли быть месть или заказное убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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