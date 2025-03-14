На Украине задержали убийцу Ганула

В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула. По данным украинских СМИ, мужчину зовут Сергей Кочу.
«Называется имя [подозреваемого в убийстве активиста] — Кочу Сергей Васильевич, 21.07.1972 года рождения», — пишет «Страна.ua». Там же отметили, что мужчину задержали. Также сообщается, что в январе мужчина оформил загранпаспорт.
Ранее на Александровском проспекте в Одессе убили активиста Ганула. Он известен своей антироссийской позицией и участием в поджоге Дома профсоюзов.
Активист получил два ранения в голову. Расследование предполагает, что мотивами могли быть месть или заказное убийство.
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