Доктор заявил об угрозе неправильной стирки носков

Стирка носков при температуре ниже 60 градусов по Цельсию не уничтожает бактерии и грибки, что может привести к инфекциям стоп и неприятному запаху. О правильной гигиене носков рассказала микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера в интервью Daily Mail.
Для стирки носков нужно использовать воду, с «температурой не менее 60 градусов по Цельсию (140 градусов по Фаренгейту) с моющим средством на основе ферментов», сообщила изданию Фристоун. По словам эксперта, на коже стопы может находиться до 100 миллионов микробных клеток на каждый квадратный сантиметр, а носки быстро впитывают бактерии и грибки из окружающей среды. «Ферменты отделяют бактерии от переплетения волокон носка, а высокая температура убивает бактерии и грибки, которые приспособлены к жизни при температуре человеческой стопы», — объяснила доктор.
Если стиральная машина не поддерживает такой режим, Фристоун рекомендует дополнительно проглаживать носки горячим утюгом с паром. Это позволяет уничтожить остаточные микроорганизмы, в том числе возбудителей бородавок и грибка стопы.
По данным исследований, после 12 часов ношения носки становятся одним из самых грязных предметов одежды: они способны переносить потенциально опасные бактерии (например, стафилококки) и грибки (аспергиллы, кандиды), вызывающие кожные и респираторные заболевания. Кроме того, грязные носки могут стать источником передачи инфекций другим людям, если их не стирать своевременно и не обрабатывать термически.
Микробиолог советует менять носки ежедневно и стирать их при максимально допустимой температуре, а для дополнительной защиты использовать антибактериальные средства и утюг. Такой подход помогает снизить риск инфекций и сохранить здоровье стоп.
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