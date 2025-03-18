Премьер-правительства ХАМАС погиб при атаках Израиля по Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Как минимум трое членов палестинского движения ХАМАС погибли при атаках ВВС Израиля
Как минимум трое членов палестинского движения ХАМАС погибли при атаках ВВС Израиля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис погиб в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Подтверждено убийство Иссама ад-Даалиса, члена политического бюро ХАМАС и главы правительственного комитета действий движения в секторе Газа», — передает Al Arabiya. По данным телеканала, в результате атаки также был убит заместитель министра юстиции в правительственном комитете ХАМАС Ахмед Омар Аль-Хатта.

Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, начав массированные бомбардировки. По информации из офиса премьер-министра Нетаньяху, причиной этому послужил отказ палестинского движения продлевать соглашение по прекращению огня и обмену заложниками. Как минимум 150 человек погибло в результате авиаударов. Среди них генерал-майор и заместитель министра внутренних дел ХАМАС Махмуд Абу Ватфа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис погиб в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Подтверждено убийство Иссама ад-Даалиса, члена политического бюро ХАМАС и главы правительственного комитета действий движения в секторе Газа», — передает Al Arabiya. По данным телеканала, в результате атаки также был убит заместитель министра юстиции в правительственном комитете ХАМАС Ахмед Омар Аль-Хатта. Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, начав массированные бомбардировки. По информации из офиса премьер-министра Нетаньяху, причиной этому послужил отказ палестинского движения продлевать соглашение по прекращению огня и обмену заложниками. Как минимум 150 человек погибло в результате авиаударов. Среди них генерал-майор и заместитель министра внутренних дел ХАМАС Махмуд Абу Ватфа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...