Премьер-министр правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис погиб в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Подтверждено убийство Иссама ад-Даалиса, члена политического бюро ХАМАС и главы правительственного комитета действий движения в секторе Газа», — передает Al Arabiya. По данным телеканала, в результате атаки также был убит заместитель министра юстиции в правительственном комитете ХАМАС Ахмед Омар Аль-Хатта.
Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, начав массированные бомбардировки. По информации из офиса премьер-министра Нетаньяху, причиной этому послужил отказ палестинского движения продлевать соглашение по прекращению огня и обмену заложниками. Как минимум 150 человек погибло в результате авиаударов. Среди них генерал-майор и заместитель министра внутренних дел ХАМАС Махмуд Абу Ватфа.
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