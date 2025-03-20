Дрон ВСУ убил Росгвардейца в Белгородской области

В результате террористической атаки, осуществленной ВС Украины в Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии. Инцидент произошел на участке автодороги Графовка — Репяховка, там беспилотник прилетел в служебный автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Погиб сотрудник Росгвардии, который исполнял служебные обязанности, рискуя своей жизнью», — написал Гладков в telegram-канале. Также губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника и отметил, что погибший был порядочным человеком, заботливым мужем и отцом.
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