Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Амстердама

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В результате нападения пострадали как минимум пять человек
В результате нападения пострадали как минимум пять человек Фото:

В центре Амстердама неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего пострадали как минимум пять человек. Как сообщает полиция города, инцидент произошел на улице Синт-Николаасстраат. Подозреваемый уже арестован.

«Пять человек получили ранения в результате поножовщины... Офицеры арестовали подозреваемого примерно через час после инцидента с применением насилия», — сообщила полиция Амстердама. Информацию приводит газета De Telegraaf.

Личность подозреваемого пока не разглашают. По словам правоохранителей, в отдел сначала поступил звонок об ограблении, после чего на место происшествия сразу же прибыли полицейские, а также вертолет травматологов и несколько машин скорой помощи.

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В центре Амстердама неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего пострадали как минимум пять человек. Как сообщает полиция города, инцидент произошел на улице Синт-Николаасстраат. Подозреваемый уже арестован. «Пять человек получили ранения в результате поножовщины... Офицеры арестовали подозреваемого примерно через час после инцидента с применением насилия», — сообщила полиция Амстердама. Информацию приводит газета De Telegraaf. Личность подозреваемого пока не разглашают. По словам правоохранителей, в отдел сначала поступил звонок об ограблении, после чего на место происшествия сразу же прибыли полицейские, а также вертолет травматологов и несколько машин скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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