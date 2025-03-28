В РПФИ объяснили желание зарубежных компаний вернуться в Россию

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что многие международные корпорации стремятся возобновить свою деятельность на рынке России. По его словам, это говорит о восстановлении доверия к РФ.
Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал Дмитриев социальных сетях. Ранее сообщалось, что крупные корейские фирмы, такие как Samsung и LG могут вернуться на российский рынок, они внимательно следят за режимом санкций и ходом переговоров по конфликту на Украине. Об этом пишут южнокорейские СМИ.
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