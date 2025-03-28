В РПФИ объяснили желание зарубежных компаний вернуться в Россию

Глава РПФИ Дмитриев: компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ
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Очередь из возвращающихся компаний говорит о восстановлении доверия к РФ, считает Дмитриев
Очередь из возвращающихся компаний говорит о восстановлении доверия к РФ, считает Дмитриев Фото:

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что многие международные корпорации стремятся возобновить свою деятельность на рынке России. По его словам, это говорит о восстановлении доверия к РФ.

Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал Дмитриев социальных сетях. Ранее сообщалось, что крупные корейские фирмы, такие как Samsung и LG могут вернуться на российский рынок, они внимательно следят за режимом санкций и ходом переговоров по конфликту на Украине. Об этом пишут южнокорейские СМИ.

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что многие международные корпорации стремятся возобновить свою деятельность на рынке России. По его словам, это говорит о восстановлении доверия к РФ. Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал Дмитриев социальных сетях. Ранее сообщалось, что крупные корейские фирмы, такие как Samsung и LG могут вернуться на российский рынок, они внимательно следят за режимом санкций и ходом переговоров по конфликту на Украине. Об этом пишут южнокорейские СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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