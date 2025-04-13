Олега Газманова эвакуировали с места пожара в Москве

Народного артиста России Олега Газманова эвакуировали из фотостудии во время подготовки к фотосессии, посвященной Дню Победы. В помещении произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В фотостудии, где артист готовился к съёмке в честь Дня Победы, вспыхнул пожар с сильным задымлением», — передает telegram-канал со ссылкой на помощницу Газманова. Там добавили, что коллектив немедленно эвакуировался из помещения. Газманов возобновил свою работу в другой студии. Певец поделился, что изначально выразил несогласие на проведение съемок в этот день.
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