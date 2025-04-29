Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

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Владимир Путин озвучил новую инициативу на международном форуме
Владимир Путин озвучил новую инициативу на международном форуме Фото:

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о создании комиссии по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Инициатива была озвучена на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде. На форум также прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Предлагаю создать при парламентском собрании (России и Белоруссии — ред.) комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне», — заявил президент. 

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, отмечая, что в ряде западных стран предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в победе над фашизмом. Такие заявления президент делал, в частности, на форуме «Память победителей. 80 лет победы в Великой Отечественной войне», где также обсуждались инициативы по консолидации усилий для защиты исторической правды.

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением о создании комиссии по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Инициатива была озвучена на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде. На форум также прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Предлагаю создать при парламентском собрании (России и Белоруссии — ред.) комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне», — заявил президент.  Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, отмечая, что в ряде западных стран предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в победе над фашизмом. Такие заявления президент делал, в частности, на форуме «Память победителей. 80 лет победы в Великой Отечественной войне», где также обсуждались инициативы по консолидации усилий для защиты исторической правды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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