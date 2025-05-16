Гладков назвал, сколько жителей пострадали от ВСУ с начала спецоперации

Гладков: в Белгородской области с начала 2022 года погибли более 320 человек
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Гладков отметил, что встречался почти с каждым пострадавшим жителем региона
Гладков отметил, что встречался почти с каждым пострадавшим жителем региона Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате атак ВСУ по Белгородской области с февраля 2022 года погибли более 320 человек, свыше 2,5 тысяч получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении. 

«Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался», — заявил Гладков в своем telegram-канале. 

С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он был введен из-за обострения обстановки на украинско-российской границе. Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация признана чрезвычайной федерального характера. С начала спецоперации Киев практически ни на один день не отказывался от попытки атаковать гражданские объекты в регионе. 

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В результате атак ВСУ по Белгородской области с февраля 2022 года погибли более 320 человек, свыше 2,5 тысяч получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении.  «Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался», — заявил Гладков в своем telegram-канале.  С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он был введен из-за обострения обстановки на украинско-российской границе. Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация признана чрезвычайной федерального характера. С начала спецоперации Киев практически ни на один день не отказывался от попытки атаковать гражданские объекты в регионе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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