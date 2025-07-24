Стало известно, в какую сумму обойдется «интимный разговор» с Ургантом в Италии

Ведущий Иван Ургант готовится в начале августа дать в Италии первое шоу «Живой Ургант». URA.RU посчитало, сколько может заработать шоумен на своем выступлении.
После закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван гастролирует по миру с шоу «Живой Ургант». Согласно афише, концепция мероприятия состоит в том, чтобы своими глазами увидеть, как создается развлекательное шоу, а также стать его героем. Обещают, что в каждом городе будет своя программа, гости и музыка.
«Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, Иван здорово научился импровизировать. Это долгожданная возможность посмотреть друг другу прямо в глаза. Назовем это „интимный разговор на безопасном расстоянии“, — сообщают организаторы.
Ближайший «интимный разговор» Урганта состоится в Италии на курорте Форте-деи-Марми. Специальными гостями вечера будут Екатерина Варнава, Александр Гудков и группа «Фрукты». Согласно открытым данным, на сегодняшний день остались свободными 48 мест или 136. Стоимость на «самые дешевые» билеты стартует от 96 571 рублей. Если брать среднюю величину билетов, за этот вечер на пляже Ургант и компания получат порядка 13 млн рублей.
Впрочем, это не сильно много для Ивана. Его частное выступление на корпоративе стоит порядка 7 млн рублей. И, как говорится, ни с кем из коллег делиться не придется.
Иван Ургант с февраля 2022 года находится в «подвешенном» состоянии в России. Его судьба до сих пор не решена окончательно. При этом на зарубежных концертах он высмеивает свою участь ведущего после того, как выложил в Сеть черный квадрат.
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