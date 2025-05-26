Актера из сериала «След» приговорили к 9 годам за фейки об армии

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Актер Хабаров приговорен к девяти годам колонии общего режима
Актер Хабаров приговорен к девяти годам колонии общего режима Фото:

Мосгорсуд приговорил актера Андрея Хабарова, игравшего в российском сериале «След», к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Хабаров был признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу московских судов. Хабаров приговорен к девяти годам колонии общего режима. 

Срок наказания начнется с момента экстрадиции актера или его задержания на территории России. В октябре 2024 года Хабаров был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2022 году Андрей Хабаров разместил во «ВКонтакте» видео обстрела города Николаев, публично осудив специальную военную операцию, а затем покинул Россию. Переехав в Грузию, в социальных сетях он публиковал антироссийские материалы, поддерживал Украину и жаловался, что его посты, дискредитирующие российскую армию, регулярно удалялись.

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Мосгорсуд приговорил актера Андрея Хабарова, игравшего в российском сериале «След», к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Хабаров был признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу московских судов. Хабаров приговорен к девяти годам колонии общего режима.  Срок наказания начнется с момента экстрадиции актера или его задержания на территории России. В октябре 2024 года Хабаров был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 2022 году Андрей Хабаров разместил во «ВКонтакте» видео обстрела города Николаев, публично осудив специальную военную операцию, а затем покинул Россию. Переехав в Грузию, в социальных сетях он публиковал антироссийские материалы, поддерживал Украину и жаловался, что его посты, дискредитирующие российскую армию, регулярно удалялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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