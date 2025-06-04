Мединский: после переговоров в Стамбуле мяч находится на стороны Украины

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Мединский заявил Путину, что мяч находится на стороне Киева
Мединский заявил Путину, что мяч находится на стороне Киева Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил главе РФ Владимиру Путину, что дальнейшее развитие переговорного процесса между Россией и Украиной зависит от позиции Киева. Об этом Мединский заявил на совещании президента РФ с членами правительства.

«По всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие. По остальным вопросам мяч на их стороне», — сообщил Мединский в ходе доклада президенту. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

В ходе встречи Мединский уточнил, что российская делегация выполнила свою часть обязательств в рамках переговоров в Стамбуле. Он отметил, что гуманитарные вопросы между сторонами решаются в рабочем порядке.

Помощник президента России Владимир Мединский также предоставил российскому лидеру Владимиру Путину перечень украинских детей, якобы вывезенных с территории Украины. Согласно представленному документу, общее число несовершеннолетних составляет 339 человек. Мединский добавил, что пока не установлено, какое количество из них находится на территории России, а сколькие могут пребывать в европейских странах.

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Помощник президента России Владимир Мединский сообщил главе РФ Владимиру Путину, что дальнейшее развитие переговорного процесса между Россией и Украиной зависит от позиции Киева. Об этом Мединский заявил на совещании президента РФ с членами правительства. «По всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие. По остальным вопросам мяч на их стороне», — сообщил Мединский в ходе доклада президенту. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». В ходе встречи Мединский уточнил, что российская делегация выполнила свою часть обязательств в рамках переговоров в Стамбуле. Он отметил, что гуманитарные вопросы между сторонами решаются в рабочем порядке. Помощник президента России Владимир Мединский также предоставил российскому лидеру Владимиру Путину перечень украинских детей, якобы вывезенных с территории Украины. Согласно представленному документу, общее число несовершеннолетних составляет 339 человек. Мединский добавил, что пока не установлено, какое количество из них находится на территории России, а сколькие могут пребывать в европейских странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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