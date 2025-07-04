Зеленский захотел отобрать свыше тысячи российских вагонов

Зеленский внес в Раду закон о принудительном изъятии 1592 российских вагонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский внес законопроект об изъятии российских вагонов на территории Украины
Владимир Зеленский внес законопроект об изъятии российских вагонов на территории Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о принудительном изъятии 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих Российской Федерации и ее резидентам. Об этом свидетельствуют данные официального сайта украинского парламента.

"С целью предотвращения контроля (РФ - ред.) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента. При этом текст самого законопроекта пока еще не размещен. В документе также подчеркивается, что законопроект определяет правовые основания для изъятия российской собственности по мотивам общественной необходимости.

Ранее украинские власти уже предпринимали шаги по изъятию российских активов: в августе 2022 года Кабмин поддержал указ о конфискации имущества РФ, а в январе 2025 года Минюст сообщил о взыскании более 59 миллионов долларов российских активов в бюджет. Эти меры проходят на фоне призывов Владимира Зеленского к ЕС усилить давление на Россию и предоставить Украине дополнительную финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о принудительном изъятии 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих Российской Федерации и ее резидентам. Об этом свидетельствуют данные официального сайта украинского парламента. "С целью предотвращения контроля (РФ - ред.) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента. При этом текст самого законопроекта пока еще не размещен. В документе также подчеркивается, что законопроект определяет правовые основания для изъятия российской собственности по мотивам общественной необходимости. Ранее украинские власти уже предпринимали шаги по изъятию российских активов: в августе 2022 года Кабмин поддержал указ о конфискации имущества РФ, а в январе 2025 года Минюст сообщил о взыскании более 59 миллионов долларов российских активов в бюджет. Эти меры проходят на фоне призывов Владимира Зеленского к ЕС усилить давление на Россию и предоставить Украине дополнительную финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...