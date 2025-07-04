Зеленский захотел отобрать свыше тысячи российских вагонов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о принудительном изъятии 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих Российской Федерации и ее резидентам. Об этом свидетельствуют данные официального сайта украинского парламента.
"С целью предотвращения контроля (РФ - ред.) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента. При этом текст самого законопроекта пока еще не размещен. В документе также подчеркивается, что законопроект определяет правовые основания для изъятия российской собственности по мотивам общественной необходимости.
Ранее украинские власти уже предпринимали шаги по изъятию российских активов: в августе 2022 года Кабмин поддержал указ о конфискации имущества РФ, а в январе 2025 года Минюст сообщил о взыскании более 59 миллионов долларов российских активов в бюджет. Эти меры проходят на фоне призывов Владимира Зеленского к ЕС усилить давление на Россию и предоставить Украине дополнительную финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета.
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