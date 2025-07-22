Лавров сделал заявление об администрации Трампа

Лавров: надеюсь, что Европа заметит готовность Трампа к диалогу
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Администрация Трампа придерживается хорошего подхода, заявил Лавров
Администрация Трампа придерживается хорошего подхода, заявил Лавров Фото:
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Существует надежда, что Европа обратит внимание на готовность администрации президента США Дональда Трампа к диалогу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация Трампа, все-таки не останется незамеченным европейцами", — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что у действующих властей США более взвешенный подход по сравнению с предыдущей американской администрацией.

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Существует надежда, что Европа обратит внимание на готовность администрации президента США Дональда Трампа к диалогу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация Трампа, все-таки не останется незамеченным европейцами", — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что у действующих властей США более взвешенный подход по сравнению с предыдущей американской администрацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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