На Гавайях вновь произошло извержение одного из самых активных вулканов мира — Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
На сайте службы говорится, что высота лавовых фонтанов в этот раз достигала впечатляющих 150 метров. Извержение началось 2 сентября и продолжалось более 13 часов. Это уже 32-й эпизод продолжающейся вулканической активности Килауэа. Вулкан выбрасывал лаву из северного, среднего и южного кратеров.
Килауэа расположен на острове Гавайи. Вулкан возвышается на 1247 метров над уровнем моря. Обсерватория отмечает, что во время извержения скорость выброса лавы превышала 200 кубических метров в секунду, а общий объем извергнутой лавы составил более 9,6 миллионов кубических метров.
За 13,4 часа непрерывной активности было выброшено рекордное для подобных эпизодов количество лавы. К концу извержения выбросы вулканических газов, в частности диоксида серы, значительно снизились, но в пиковые моменты достигали 50 000 тонн SO2 в сутки. Потоки лавы покрыли от 40 до 50 процентов дна кратера Халемаумау, особенно в южной части кальдеры Калуапеле. Ожидается, что в ближайшие дни лавовые потоки продолжат медленно двигаться и светиться, постепенно остывая и затвердевая.
