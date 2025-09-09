Украина готова согласиться на заморозку линии фронта с Россией при условии предоставления гарантий безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Украина доказала, что готова к соглашению. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», — заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox News. Он также отметил, что для достижения договоренностей необходимо продолжать усиливать давление на Россию, чтобы стороны пришли к соглашению.
Уитакер добавил, что возможное соглашение может включать меры по защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящего населения на территории Украины. Вместе с тем он признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно из-за ряда препятствий, однако не исключил такой сценарий в будущем.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе. Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала против членства Украины в НАТО, так как это вопрос обеспечения безопасности РФ. Однако, Кремль не был против вступления страны в ЕС.
