В России предложили сменить систему самозанятости

Начать обсуждение новой конструкции, которая придет на смену самозанятым, нужно уже в 2026 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы. Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?» — заявил Решетников. Его слова приводит «Интерфакс». Он также добавил, что правительство обещало не вводить изменения в институт самозанятых 10 лет, который заканчивается в 2028 году.
По словам Решетникова, концепцию самозанятых нужно проработать в 2026 году. Он объяснил это тем, что это нужно для того, чтобы принимать решения не в конце 2028 года, а раньше.
Ранее в Госдуме предлагали ввести мораторий на сокращение штатов и зарплат медицинских работников, а также запретить перевод сотрудников на менее оплачиваемые должности. В феврале 2025 года Минтруд представил новый показатель для оценки реализации трудовых прав медиков, чтобы усилить контроль за соблюдением трудовых гарантий. Эти меры направлены на предотвращение экономии бюджета за счет персонала и сохранение кадрового потенциала в здравоохранении.
