Shot: питерский чиновник покончил с собой в Подмосковье

Тело чиновника из Санкт-Петербурга найдено в Подмосковье. Предположительно он покончил с собой. Информация была опубликована в новостных telegram-каналах.
Отмечается, что его тело было найдено в районе московского Шереметьево. Бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов держал путь в Волгоград и остановился в отеле рядом с Шереметьево. Об этом сообщал telegram-канал Shot.
По информации telegram-канала Mash, Федотов приехал в столицу устраиваться на работу в крупную компанию. Собеседование он не прошел. Отмечается, что чиновник добровольно ушел с поста в 2024 году. Ранее он занимался бизнесом.
Ранее в Пермском крае сотрудника электросетевого холдинга также нашли без признаков жизни на рабочем месте, после чего началось расследование обстоятельств трагедии и проверки условий труда. Аналогичные случаи регулярно становятся поводом для проверок со стороны трудовой инспекции и правоохранительных органов.
