Shot: питерский чиновник покончил с собой в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Его тело было найдено в районе московского Шереметьево, указано в посте
Его тело было найдено в районе московского Шереметьево, указано в посте Фото:

Тело чиновника из Санкт-Петербурга найдено в Подмосковье. Предположительно он покончил с собой. Информация была опубликована в новостных telegram-каналах.

Отмечается, что его тело было найдено в районе московского Шереметьево. Бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов держал путь в Волгоград и остановился в отеле рядом с Шереметьево. Об этом сообщал telegram-канал Shot.

По информации telegram-канала Mash, Федотов приехал в столицу устраиваться на работу в крупную компанию. Собеседование он не прошел. Отмечается, что чиновник добровольно ушел с поста в 2024 году. Ранее он занимался бизнесом.

Ранее в Пермском крае сотрудника электросетевого холдинга также нашли без признаков жизни на рабочем месте, после чего началось расследование обстоятельств трагедии и проверки условий труда. Аналогичные случаи регулярно становятся поводом для проверок со стороны трудовой инспекции и правоохранительных органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело чиновника из Санкт-Петербурга найдено в Подмосковье. Предположительно он покончил с собой. Информация была опубликована в новостных telegram-каналах. Отмечается, что его тело было найдено в районе московского Шереметьево. Бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов держал путь в Волгоград и остановился в отеле рядом с Шереметьево. Об этом сообщал telegram-канал Shot. По информации telegram-канала Mash, Федотов приехал в столицу устраиваться на работу в крупную компанию. Собеседование он не прошел. Отмечается, что чиновник добровольно ушел с поста в 2024 году. Ранее он занимался бизнесом. Ранее в Пермском крае сотрудника электросетевого холдинга также нашли без признаков жизни на рабочем месте, после чего началось расследование обстоятельств трагедии и проверки условий труда. Аналогичные случаи регулярно становятся поводом для проверок со стороны трудовой инспекции и правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...