Мишустин: уровень бедности в России упадет ниже 7%

Мишустин рассказал о мерах поддержки уязвимых категорий граждан
Мишустин рассказал о мерах поддержки уязвимых категорий граждан

К 2030 году планируется снизить Уровень бедности в России будет ниже 7% уже к 2030 году.  Об этих планах правительства РФ рассказал премьер Михаил Мишустин в ходе стратсессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.

Чтобы побороть бедность, правительство значительно увеличило финансирование нацпроекта «Семья». Сейчас оно составляет 3,24 трлн рублей. Такая мера будет способствовать расширению поддержки семей и уязвимых категорий граждан.

