«От таких санкций, которые будут в России, Америка просто бы рухнула»

16:32 25 декабря 2017 3

Расширение антироссийских санкций чревато резким ухудшением уровня жизни, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расширение американских санкций против России рискует обернуться девальвацией рубля, резким снижением зарплат бюджетников, перебоями с выплатой пенсий и ростом цен на продовольственные товары и лекарства. Опрошенные «URA.RU» экономисты и политологи указывают на то, что наша страна за последние годы адаптировалась к жизни в условиях жестких ограничений, однако новый удар рискует оказаться сокрушительным.

Об опасности новых ограничений в интервью газете Financial Times заявил и глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, в случае введения очередных американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой». Он назвал «иррациональной» идею исключить российские государственные банки из системы SWIFT.

По сравнению с новыми санкциями, холодная война покажется просто «детской забавой», уверен глава Сбербанка Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов пояснил «URA.RU», что основная угроза заключается в запрете на выпуск новых долговых обязательств российского правительства: «Это ограничит возможности Минфина по наращиванию расходов за счет увеличения госдолга. Соответственно, страна не сможет увеличивать расходы. Это непосредственно скажется на зарплатах бюджетников, выплате пенсий, финансировании ОПК и всех других отраслей, получающих деньги из госбюджета».

Миронов также отметил, что введение новых санкций может негативно сказаться на резервах ЦБ для стабилизации курса рубля, что рискует привести к девальвации: «Россия может столкнуться с очередным финансовым кризисом и ограничениями экономического роста». По словам экономиста, американцы пытаются создать ситуацию, при которой в нашу страну полностью прекратится приток иностранных инвестиций.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» напомнил, что Россия и так находится в очень сложном экономическом положении, а ко второй половине 2018 года ситуация, даже по официальным прогнозам правительства РФ, может серьезно ухудшится.

«Стоит признать, что санкции и без того чувствительны для нас, а их усиление может привести к очень тяжелым последствиям. Например, если США и ЕС запретят своим компаниям инвестировать в Россию, то отсюда может начаться массовый исход западного капитала, что обрушит активы наших компаний.

Если санкции будут не столь жесткими, они все равно могут обвалить нашу и без того слабую экономику. Если же санкции будут персонифицированными, направленными на конкретных людей и их бизнес, это более мягкий вариант, который заставит элиты выбирать между «закрытой» Россией и Западом», — пояснил собеседник агентства.

Цены на продукты вновь могут взлететь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сообщению зарубежных СМИ, к февралю 2018 года американская администрация должна представить в конгресс детальный доклад с «информацией о самых влиятельных российских олигархах», о размерах их состояния и источниках доходов. Любой, кто будет соответствовать определенным критериям, может быть подвергнут персональным санкциям, таким как заморозка счетов и запрет на выдачу виз. Не исключено, что беспрецедентным американским проверкам подвергнутся не только самые богатые люди России, но и члены их семей, а также все те, кто занимается с ними бизнесом на Западе. Это означает, что масштабы нового законопроекта выходят далеко за рамки тех мер, которые реализовывались до настоящего времени.

По мнению Гращенкова, больше всего от санкций могут пострадать такие компании, как Ростех, которые работают на внешних рынках и которые обеспечивают рост за счет технологий. Если данные каналы будут для них перекрыты, это окажется серьезным ударом по развитию технологий в России, подчеркнул Гращенков.

По оценкам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, влияние санкций, если они будут все же расширены, россияне почувствуют по двум направлениям. «Конечно, вырастут цены на продовольствие и другие товары, причем не всегда это будет обосновано. Во многих случаях предприниматели просто будут прикрываться санкциями — это станет хорошим поводом для изменения ценовой политики. Кроме того, может исчезнуть часть импорта — в первую очередь это касается лекарств. Даже многие отечественные препараты изготавливаются из зарубежного сырья», — пояснил «URA.RU» Журавлев.

По его словам, катастрофы не произойдет, поскольку «наших людей волнуют не пармезан и хамон, а только собственная бедность». «Однако поводов для радости нет, новые ограничения в финансовой сфере могут быть самые серьезные. Америка, попав в такие условия, как мы, неминуемо бы уже рухнула, не выдержав санкционного давления», — заключил Журавлев.

США продолжают оказывать давление на Россию прежде всего в финансовом секторе Фото: depositphotos.com © URA.RU

С ним солидарен и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, утверждающий, что самого страшного не произойдет — от международной межбанковской системы SWIFT Россию никто не отключит. «SWIFT — это независимая система, „отключить“ Россию какая-то отдельная страна не в состоянии», — пояснил «URA.RU» Калачев.

В начале октября в SWIFT заявили, что не намерены отключать Россию от своих услуг. В ее официальном заявлении отмечалось, что система сожалеет об оказываемом на нее давлении, а также о сопутствующей ситуации в СМИ. Однако SWIFT придерживается нейтралитета и не собирается принимать односторонних решений об отключении какой-либо страны. Представители системы также сообщили, что отключение может произойти только в том случае, если соответствующее решение примут власти Евросоюза.

В то же время Калачев отметил, что расширение персональных санкций — вещь вполне ожидаемая: «Пусть переживают те, кто попал в санкционный список. Думаю, обычным россиянам лучше волноваться насчет контрсанкций, которые действительно их затрагивают».

Калачев напомнил, что торгово-экономические отношения — дорога с двусторонним движением. «Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый „Кремлевский доклад“ — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов и предполагает расширение санкций против них, многие в России воспримут это с тихим злорадством. Хотя очевидно, что российскую элиту санкциями не напугать», — заключил политолог.