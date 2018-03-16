Отборные слухи о лучших людях России

23:20 16 марта 2018 1

Пиарщики калининградского губернатора Антона Алиханова (справа) интересно обыграли его фото с форума «Россия — страна возможностей», подчеркнув достоинства шефа: красоту и ум Фото: Владимир Андреев/ «URA.RU»

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Путин готовится к первой командировке после выборов. — Зюганов передумал уходить. — Начинается новый виток конкуренции Володина и Медведева. — Матвиенко нашли новую работу. — В свердловском правительстве произошел коллапс с зарплатами. — В Свердловской области началась скупка депутатов. ­- Тунгусов теряет влияние по личным мотивам. — В скандальный банк СБРР вернули миллионы рублей. — Команда Собянина выписала властям Югры рецепт: как подловить нечестных агитаторов. — Известный в «матрешке» политтехнолог-провокатор нашел себе новую игрушку. — Команда Решетникова боится 19 марта. И многое другое. Приятного чтения!

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Слухи России

Владимир Путин готовится к первой командировке после выборов

В московской политтусовке обсуждают первый шаг Владимира Путина в случае переизбрания. По версии слухмейкеров, планируется, что в случае победы президент посетит тот регион, где за него проголосуют больше всего жителей. Инсайдеры добавляют, что сотрудники ФСО уже начали рассматривать варианты поездки Путина.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зюганов передумал уходить

В партии КПРФ сплетничают, что Геннадий Зюганов передумал искать себе преемника. И вопрос о смене лидера коммунистов будет отложен надолго. Как говорят, у такого решения за период президентской кампании в аппарате КПРФ и в региональных отделениях появилось много сторонников: на данный момент они не видят альтернативы Зюганову.

Начинается новый виток конкуренции Володина и Медведева

Госдума и правительство борются за право реализовывать послание президента. Как рассказывают депутаты, Вячеслав Володин настаивает на том, что главная роль принадлежит именно парламенту в исполнении послания президента. По слухам, в аппарат главы государства даже уже направлен многостраничной документ о приоритетах законодательной работы парламента в связи с посланием.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медведеву больше нечего бояться

Чиновники правительства обсуждают опубликованный перечень поручений по реализации послания президента. В аппарате Белого дома обратили внимание на то, что ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, а срок исполнения в документе стоит 15 июля — к этому времени по Конституции новым президентом уже должно быть утверждено новое правительство. Таким образом в кабмине считают, что судьба Медведева решена.

Матвиенко нашли новую работу

В окружении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко говорят о возможном переходе спикера в новое правительство. О какой должности идет речь — пока точно неизвестно, но по одной из версий Матвиенко может заменить вице-премьера Ольгу Голодец на ее посту.

Эрнст и Добродеев ждут приглашения в Кремль

По слухам, во вторник в Кремле пройдет совещание с руководителями федеральных-ТВ. Ожидаемая тема — обсуждение итогов выборов. Список участников пока не утвержден и будет сформирован только в понедельник: не все медиаменеджеры попадут на встречу. В медиатусовке говорят, что с особым нетерпением приглашения в Кремль ждут гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Слухи Свердловской области

Минфин чуть не подвел Куйвашева в день рождения и перед выборами

Впервые за долгое время в свердловском правительстве сломался самый главный канон, для каждого бюджетника символизирующий незыблемую стабильность работы во власти — выдача денежного довольствия. В свердловском правительстве, рассказывают слухачи, был на целый день задержан аванс — его выплатили не в четверг, 15 марта, а сутки спустя. Причиной задержки инсайдеры в правительстве называют «неожиданный и трудно объяснимый сбой в работе минфина», который удалось устранить только ко дню рождения губернатора Евгения Куйвашева. Так, глава региона в свой личный праздник невольно сделал всем подчиненным приятный подарок.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов теряет влияние по личным мотивам

Ослабление влияния и жесткости в работе главы администрации губернатора Владимира Тунгусова имеет под собой весьма объективное основание. Как утверждают слухачи, сразу два противоположных события повлияли на один единственный орган, который у Тунгусова, безусловно, присутствует — сердце. Бескрайней радостью его наполнило рождение пятой внучки, с которой он заботливо возится, когда выдается свободное время. Неизбывной грустью же в Тунгусове отозвалась скоропостижная кончина его старого товарища (были знакомы с 70-х) — экс-вице-мэра Евгения Липовича. Все эти сердечные удары, уверены в окружении чиновника, повлияли на привычно твердое и бескомпромиссное мироощущение политического актора.

Губернатора сразу после выборов склонят к большой реформе…

Свердловские чиновники готовятся к тому, что сразу после выборов губернатора Евгения Куйвашева снова вдохновят на реформу всей структуры исполнительной власти региона. Идеологами, никто не сомневается, выступят те, кто попадет к главе региона в удачное время: когда он отойдет от анализа результатов выборов и будет в нормальном расположении духа. В этой связи свой очереди зайти к губернатору уже 19 марта ждут оба его первых зама Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, Анатолий Гайда, а также верный друг и заместитель Азат Салихов. Чья аппаратная мудрость и влияние будут применены максимально своевременно — узнаем уже через несколько дней.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…, но уже известно, кто выживет в результате «чистки», а кто сильно рискует

Окружение управляющего делами правительства и губернатора Свердловской области Николая Чернева заверяет, что если реформа областной власти после выборов и случится, то их патрон будет одним из немногих, кто в ней совершенно точно выживет. Тот, дескать, несмотря на солидный возраст, выбил себе бессрочный контракт, а также сумел наладить завидное по своей гибкости взаимодействие с вышестоящими кураторами — Владимиром Тунгусовым и Азатом Салиховым. А вот у главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина ситуация кардинально иная — его контракт истекает, и кураторы в органах исполнительной власти пока взяли паузу. В этой связи, заверяют слухачи, главред активно подключает имеющиеся у него политические ресурсы — спикера Людмилу Бабушкину и митрополита Кирилла — в надежде, что они помогут ему сохраниться.

В Заксобрании началась скупка депутатов

По слухам, некие люди начали переговоры с депутатами свердловского парламента, убеждая их сменить занимаемую ими политическую позицию. Якобы переговорщики в ходе бесед ссылаются на фамилии известных свердловчан, которые могли их уполномочить на такие действия. Слухмейкеры говорят, что большинство парламентариев с ходу отказываются от поступающих им предложений. Но некоторые неофициально в состоянии на них согласиться. Пока непонятно, для чего некие силы пытаются изменить расстановку сил в Заксобрании. Но не исключено, что новый расклад проявится при обсуждении уже ближайших вопросов.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врачи-туберкулезники продолжат захват власти в свердловском здравоохранении

В свердловской медицине грядут большие перемены (особенно — в ее управляющем органе — минздраве). Уход замминистра здравоохранения Диляра Медведской и назначение на ее место Екатерины Есиной из противотуберкулезного диспансера — лишь «первая ласточка», судачат в чиновничьих кругах, связанных с медициной. Говорят, новый министр Андрей Цветков намерен избавиться и от всех остальных замов «старого состава». Об их будущем месте работы велено позаботиться как раз Есиной, ставшей замом по экономике и кадрам. По планам Цветкова, к лету «чужих» в «голове» минздрава не должно остаться — на всех ключевых постах должны стоять только свои люди. Не исключено, что, как и Есина, это будут выходцы из тубдиспансера.

Избранные в сентябре 2018 года думы могут быть распущены

Есть предположение, что представители областной элиты рассматривают несколько сценариев событий, которые могут быть запущены после сентябрьских выборов дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре. В том числе, источники не исключают победу на них оппозиционных кандидатов. Якобы на этот случай будет запущен вариант роспуска только что избранных дум. Не исключено, что для этого на самом старте кампаний в некоторые важные бумаги избиркомов будут преднамеренно заложены какие-то юридические погрешности, которые позволят обратиться с соответствующим заявление в суд.

Админресурс обойдется екатеринбургским депутатам в 10 миллионов рублей

По неофициальной информации, действующих депутатов Екатеринбургской гордумы попросили заплатить по 10 миллионов рублей за оказание административной поддержки на сентябрьских выборах в муниципальный парламент. Не исключено, что думцам представили смету, в которой указано, на что пойдут эти деньги. Якобы они необходимы на выплату вознаграждений работникам агитационных сеток, организацию мероприятий, розыгрышей, выпуск газет. Вполне возможно, что некоторые близкие к мэрии Екатеринбурга депутаты посчитали эту сумму завышенной. Возможно, что по этой причине у них могли обостриться отношения с некоторыми высокопоставленными екатеринбургскими чиновниками.

Над политтехнологом Александром Пироговым шутят из-за фамилии клиента

По слухам, действующий вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов нанял для работы на предстоящих выборах нового состава муниципального парламента известного уральского политтехнолога Александра Пирогова. Говорят, что этот союз уже породил вону шуток в профессиональной среде. Сплетники соотносят фамилии заказчика и клиента и иронизируют, что выборы в округе Тестова превратятся в «кулинарное шоу».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александра Смолина заметили с депутатским значком в бане

У депутатов Екатеринбургской гордумы появился повод для шуток над своим коллегой Александром Смолиным. По слухам, он настолько серьезно относится к депутатскому статусу и работе с избирателями, что никогда не расстается с депутатским значком. Якобы кто-то из сплетников случайно стал свидетелем, как Смолин, придя в баню, бережно снял значок со своего пиджака и нацепил его на простынь. «Продолжает работу даже в бане», — иронизируют сплетники.

Армену Карапетяну вновь припомнят екатеринбургские дороги

Есть версия, что свердловский депутат, руководитель фирм по строительству дорог Армен Карапетян в ближайшие дни вновь попадет под огонь критики. Якобы по традиции вместе со стаявшим снегом с некоторых екатеринбургских дорог сошел асфальт. Не исключено, что к строительству этих участков мог относительно недавно иметь отношение Карапетян. Сторонники этой версии занимаются поиском результатов торгов по этим дорогам. Если в них действительно будут фигурировать фирмы Карапетяна, то к нему могут быть предъявлены претензии.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителя аппарата Гордумы Светлану Григорьеву передумали забирать в областную власть

По слухам, руководители Свердловской области аннулировали приглашение на работу руководителю аппарата Екатеринбургской гордумы Светлане Григорьевой. По одной из версий, региональные чиновники решили, что она больше пригодится на сегодняшнем месте. Якобы они не исключают, что в избранный в сентябре 2018 года новый состав муниципального парламента будет крайне разнородным и конфликтным. Григорьева считается жестким руководителем, который сможет удержать ситуацию под контролем.

Общественная палата хочет самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами

Есть версия, что руководители общественной палаты Свердловской области обратились к региональным властям с просьбой придать палате статус главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС). Если такое решение будет принято, то общественники смогут самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами, определяя, на какие свои нужды тратить казенные деньги. По слухам, у этой инициативы есть серьезные противники. Они якобы считают Общественную палату бесполезным органом и не уверены, что финансовая самостоятельность повысит его КПД.

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Зачем последние две недели про Носова столько пишут в СМИ?

Атака на мэра Нижнего Тагила Сергея Носова целым рядом СМИ, старательно отправлявшими его губернатором Челябинской области, связана исключительно с выборами. Второй город области, как предполагается, покажет явку и результат куда выше, чем Екатеринбург, что для уральских чиновников — не слишком выгодный вариант развития событий. В этой связи, утверждают слухачи, местная политтусовка портит нервы Носову две предвыборные недели. Все ее действия были направлены на подрыв настроений населения и, как следствие, снижение явки в Нижнем Тагиле.

Режевские власти зря выиграли у областных чиновников в хоккей

Вдохновленная приездом губернатора Евгения Куйвашева режевская власть готовится к большому разочарованию. В свой визит глава региона не только открывал новый лед в муниципалитете. По итогу визита состоялся товарищеский матч между командами Режевского городского округа «Софмедь» и правительства Свердловской области «Титан». Команда областных чиновников проиграла, но бывалые аппаратчики тут же сделали вывод — режевские чиновники, не сумевшие вовремя распознать, как им надо правильно действовать, поплатятся дальнейшим финансированием своих проектов. Впрочем, в самом муниципалитете предполагают, что с позиции проигравших будет «огромным великодушием» финансовые договоренности сохранить.

УГМК тяжело переживает провал на конкурсе по трамваю из Пышмы в Екатеринбург

Говорят, провал конкурса по началу строительства скоростного трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма вызвал нешуточные «разборки» в самой влиятельной ФПГ региона. Здесь задались вопросом, кто допустил до организации всех процедур в числе прочих еще и нового начальника управления общественных связей УГМК Алексея Свалова. Курируемые им участки работы и без того в последнее время выглядят не самым лучшим образом. В этой связи, настаивают внутри компании, поручение ключевых для «медников» вопросов пока лучше подстраховывать участием в их разработке более опытных сотрудников холдинга.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-мэра Сысерти ждет вброс компромата

На бывшего мэра Сысерти Карамышева нашелся компромат. Папка с документами и прочими доказательствами сомнительных сделок с землей на «уральской Рублевке» уже собрана и в ближайшее время будет отнесена силовикам. Если «колбасный король» не подключит свой ресурс и информация будет реализована, то есть шанс, что общественность узнает о землеоотводах в водоохранной зоне и прочих участках «золотой» земли, которая прошла через несколько рук. А также — что мог иметь от этих сделок бывший мэр Сысерти.

Экоактивисты помешают строительству парка на Шарташе

Узкому кругу лиц стали известны планы о застройке побережья Шарташа в Екатеринбурге и о связанной с этим вырубке лесных насаждений, говорят источники. Из-за этого экологи могут серьезно усложнить жизнь новому бюджетному учреждению «Шарташский лесопарк». Ходит слух, что в регионе уже начинают создавать общественную организацию, которая будет контролировать строительство парка. Сейчас активисты придумывают название и поводят предварительную юридическую экспертизу документов перед подачей в региональное управление минюста.

Промышленники требуют отставок в Свердловской области, позавидовав челябинцам

Свердловские промышленники намерены поставить перед вице-губернатором Алексеем Орловым вопрос о смене руководства регионального фонда развития промышленности. Слухмейкеры рассказывают, что представители предприятий решили обратиться к чиновнику после того, как познакомились с деятельностью челябинского фонда — уровень работы этой организации якобы оказался ощутимо выше. «Свердловский фонд развития промышленности и ранее неоднократно вызывал нарекания со стороны бизнес-сообщества», — говорят представители отрасли.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-министр страдает из-за недостатка денег на новой работе

Источники в медицинских кругах города рассказывают, что Ольга Ковтун (экс-министр здравоохранения Пермского края, ставшая в 2017 году ректором Уральского госмедуниверситета), озадачена нехваткой денежных средств. Говорят, что проблемы финансирования буквально поставили ее в тупик: с одной стороны, ей хочется увеличить зарплату (ряду сотрудников), с другой стороны, финансовых ресурсов у маленькой медакадемии на это просто нет. Но Ковтун нашла выход: теперь она, как рассказывают слухачи, намерена оптимизировать структуру вуза, укрупнив кафедры путем объединения, а некоторые и вовсе сократив. Профессора уральского медицинского вуза уже дрожат от страха в ожидании перемен.

Влиятельная бизнес-семья переехала в дом Титова

Рассказывают, что весьма влиятельная чета свердловских бизнесменов наконец-то поселилась в местности, куда давно стремилась. Речь идет о владельце бизнес-группы, которая никак особенно не оформлена юридически, но в настоящий момент владеет наибольшим в регионе количеством управляющих компаний и обслуживает порядка 70% всего жилого фонда Екатеринбурга. Вместе с супругой он поселился в настоящем замке — никак иначе невозможно назвать дом в элитном поселке «Карасьеозерский-1», проданный ему владельцем «Атриум палас отеля» Владимиром Титовым.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хотите спасти репутацию и боитесь слива в СМИ — для вас есть лайфхак

Пиарщики, вынужденные управляться не только с позитивной, но и негативной повесткой, вышли на маленький, но работающий практически без сбоев лайфхак. Состоит он в отношении СМИ к телеграм-каналу «Ой Все», принадлежащему пиарщице Валентине Гофенберг. Именно ей пиарщики теперь стараются отдать самые скандальные темы, которые способны в один заход свести на нет репутацию той или иной персоны, компании, службы. Все дело в том, что это с вероятностью почти в 100% гарантирует — озвученной в «Телеграме» темой уже не заинтересуется ни одно крупное и серьезное средство массовой информации. Так что если хотите спасти себя и боитесь появления скандалов в СМИ — просто отдайте тему в «Ой Все» и можете про нее забыть.

Футболистов «Урала» обидели на Центральном стадионе

Игроки футбольного «Урала» попали в неприятную ситуацию, когда пришли оценить Центральный стадион в Екатеринбурге после реконструкции. Слухачи рассказывают, что одни из самых успешных участников команды решили приехать к арене на личных автомобилях, но не учли, что там нельзя парковаться. «Охрана обещала последить за машинами игроков, но, когда приехал эвакуатор, сделать охранник ничего не смог», — говорят свидетели происшествия. Спасти свои автомобили пытались и сами игроки, но на слова одного из футболистов о том, что он известный спортсмен, сотрудник ДПС ответил: «А я — известный полицейский». Рассказывают, что увезли машины пяти или шести игроков. «За эвакуатором бежали так, как по полю не бегают», — говорят злопыхатели.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Ложь «Матильды» в Екатеринбурге показали за деньги

Закрытый показ фильма «Оболганный государь. Правда о последнем русском царе», состоявшийся на минувшей неделе в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге, на самом деле был проплачен — организаторам пришлось выложить порядка 30 тысяч рублей за аренду зала в кинотеатре. Проспонсировал мероприятие сам создатель документальной ленты — екатеринбургский боксер Сергей Алиев, ставший в прошлом году в разгар скандала вокруг фильма «Матильда» режиссером. По словам людей из окружения Алиева, спортсмена бесит, что руководители комитетов и комиссий Госдумы никак не дают ему показать «Ложь Матильды» (рабочее название ленты) в малом зале парламента — в результате боксер-режиссер решил организовать хотя бы «премьеру в Екатеринбурге», пусть и за собственные деньги.

«Арестованные» бойцы ЧВК Вагнера появились на похоронах товарища в Асбесте

На днях ряд екатеринбургских СМИ опубликовал информацию о том, что двое бойцов ЧВК Вагнера Николай Хитев и Игорь Швецов, воевавшие в Сирии и выжившие в «мясорубке» 7 февраля, задержаны службой безопасности Вагнера за «утечку информации» о том боестолкновении и потерях ЧВК. Прозвучала даже информация, что Хитев и Швед (позывной Швецова) и еще ряд бойцов якобы «посажены на контейнер» (помещены в камеру из металлического контейнера). В кругах казаков — товарищей Хитева и Швецова, воевавших вместе с ними в Донбассе, эти новости вызвали смех. «Николай был на похоронах Стаса Матвеева в Асбесте, — рассказывает один из уральских казаков. — Жаль, что по контракту ему нельзя общаться с прессой — он бы лично подтвердил, что жив и никем не задержан».

Слухи Челябинской области

Дубровский досмотрел хоккей и улетел в Москву

Говорят, что губернатор Борис Дубровский сразу после того, как закончился матч «Трактора» с «Нефтехимиком», обеспечившим челябинской команде выход в полуфинал Восточной конференции КХЛ, отправился в Москву. Прямо из ледовой арены поехал в аэропорт. Так как его не было в понедельник и вторник, хотя предупредили, что «начальник уедет в столицу», это дало повод самым различным слухам. Теперь в кулуарах говорят, что Дубровский был в Москве до того момента, пока ему не сообщили, что указ о подписании саммитов в Челябинске уже на столе у президента.

Где будет голосовать челябинский губернатор?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадку, где Борис Дубровский будет голосовать в день выборов президента, пока не называют. Он воспользовался сайтом «Госслуги», чтобы отдать свой гражданский долг в любой точке России. Обсуждается несколько вариантов, в том числе вузы. К примеру, аграрный университет, где Дубровский возглавляет попечительский совет. Не исключено, что будет выбран ЮУрГУ, рассматривается и медицинская академия. Предложен вариант с новой школой в микрорайоне Парковый, построенной по поручению президента.

Строители ШОС ускоряются…

Говорят, что близка к завершению история со скандальным недостроем бизнесмена Евгения Рогозы на перекрестке улиц Труда и Красной. Эта стройка была заброшена 10 лет назад, в пору войны между Рогозой и Михаилом Юревичем. В ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС власти нашли инвесторов на недострои в центре города, и только с этим объектом никто не хотел связываться из-за юридических проблем и долгов за землю. Говорят, что недострой выкупит бизнесмен Дмитрий Еремин, город обещает уладить земельные вопросы. На месте унылой коробки, ее полностью снесут, появится небольшая гостиница с апартаментами, которые так нужны к саммитам ШОС и БРИКС. Разрешение Рогозе выдавали еще при мэре Вячеславе Тарасове. И даже, по слухам, пригрозили Еремину сносом принадлежащего ему отелю «Малахит», расположенного по соседству. Тем символичнее будет выглядеть тот факт, что именно Дмитрий Еремин заберет объект. Болтают, что бизнесмен озвучил это решение еще за месяц до подписания президентского указа, переговоры в мэрии состоялись десять дней назад.

…и Никитина торопят

На совещание в мэрии Челябинска вызывали и бизнесмена Артура Никитина, обещавшего достроить гостиницу на улице Васенко у Дома быта. Пока работы, начавшиеся в январе, снова замерли. Никитин заверил, что все обязательства выполнит, вот-вот стройка придет в движение. Власти города на всякий случай договариваются с другими строителями, более надежными, чьи объекты возводятся в центре города. Просят их увеличить число президентских номеров.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через Климова опять перешагнули

С вице-губернатором Олегом Климовым повторяется та же самая история, что была, когда он курировал министерство экологии. Экс-министр экологии Ирина Гладкова проявляла излишнюю самостоятельность, откровенно перешагивая через Климова. Теперь личную позицию, не совпадающую с мнением Климова, демонстрирует министр общественной безопасности Евгений Савченко. По слухам, скрытый конфликт между вице-губернатором и министром связан с тем, что в замы к Савченко Климов протолкнул человека, не учитывая мнения министра.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лихачева одобрили…

Говорят, что документы на Сергея Лихачева — будущего министра экологии региона — прошли все необходимые проверки. Кандидатуру одобрили даже силовики, отметившие, что декан экологического факультета ЧелГУ не имеет темных пятен в биографии. Говорят, будущим назначением недоволен вице-губернатор Руслан Гаттаров, курирующий экономический блок. По слухам, Гаттаров до последнего надеялся, что ему удастся поставить своего человека «на экологию».

…но Гаттаров предлагает другого кандидата

Говорят, экономического вице-губернатора Руслана Гаттарова очень интересует челябинская свалка, ставшая крайне привлекательной для бизнеса с учетом подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. После того, как отклонили кандидатуру Андрея Минченко, предложенную Гаттаровым, вице-губернатор нашел нового претендента. Пытается протолкнуть декана химического факультета ЮУрГУ Вячеслава Авдина. Мол, моложе Лихачева и тому подобное. Гаттарову возражают, что на пост министра нужен человек с профильным образованием.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Безрукова зовут в Москву

Говорят, что Виталий Безруков вопреки слухам не будет работать в министерстве экологии региона. Руководителя благотворительного фонда «Моя планета» приглашают на работу в Москву, в один из федеральных общественных проектов. Если Безруков примет предложение, то отправится в столицу уже в апреле. Хотя, как рассказывают сплетники, он все же хочет продвигаться по экологической линии именно в Челябинске. Скептики считают, что Безруков на самом деле не хочет быть «последним парнем в Москве», где надо все начинать заново.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Брижанина хотят выставить за дверь

Что касается экологии, то в Челябинск уже несколько раз приезжал первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. Самим обществом с недавнего времени руководит выходец из Росатома Владимир Грачев. Грачева не устраивает работа Челябинского регионального отделения ВООП, где председательствует Владимир Брижанин. Отправляя в Челябинск Расулмухамедова, он просил посмотреть, чем занято местное отделение. Выяснилось, что почти четыре года никто ничем не занимается. А само отделение, как юрлицо, не платит в пенсионный фонд и задолжало за аренду офиса муниципалитету. Хотя арендная плата — копеечная. Между тем ВООП готовится к переформатированию своей работы, в регионы даже поступят средства на поддержку работы отделений на местах. Москва ставит вопрос о замене Брижанина, но тот якобы упирается. Мол, он в составе учредителей регионального отделения и никто не посмеет его убрать. По слухам, Брижанин на этому посту очень нужен бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову, назначившего себя главным экологом-общественником Челябинска.

Общественники не доверяют Сандакову

Дмитрий Закарлюкин, озвучивший предложение о народном экологическом сходе 14 апреля в Челябинске, начинает сомневаться в своей идее. Говорят, ему очень не нравится та активность, которую проявляет Николай Сандаков. Бывший вице-губернатор поспешил послать уведомление в мэрию, заявив 10 тысяч человек. Закарлюкина, по слухам, напрягает, что бывший вице-губернатор теперь пытается прикрыться им — мол, это идея общественника, а не Сандакова. Закарлюкин решил занять нейтральную позицию. Зато Сандаков, рассказывают сплетники, в преддверии приговора пытается договориться об организации митинга в его поддержку, как «узника экологической совести».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Севастьянов продал ресторан

Слухмейкеры рассказывают, что бывший челябинский омбудсмен Алексей Севастьянов избавился от своего любимого детища — ресторана «Бременские музыканты» на Краснопольском проспекте. По слухам, новый владелец ресторана собирается обустроить здесь грузинскую кухню. Часть бизнеса Севастьянов уже продал раньше, а когда реализует все остальное, окончательно переберется в Сочи. Говорят, экс-омбудсмен подумывал вернуться в челябинскую политику, но потом понял, что ничего не получится.

В Челябинске нашли подпольного олигарха

Одной из причин будущего отбытия Алексея Севастьянов в Сочи стало то, что ему полностью порушили бизнес, связанный со стоянками. Почти все парковки были незаконными, за что и были ликвидированы. Теперь, когда вычистили город от стоянок Севастьянова, нашли нового «беспредельщика». Оказалось, что около сотни стоянок подконтрольны некоему предпринимателю Мокину. Большинство никак не оформлены и расположены на землях, примыкающих к школам и детским садам. Общественники готовят обращение в надзорные органы. А сам Мокин козыряет «очень высокой крышей».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шумаков подставился

В городской думе Челябинска хохочут над Сергеем Шумаковым. Депутат решил показательно снести незаконный киоск с шаурмой на Тополиной аллее и привез журналистов. Торговцы восточной наружности стали ему возмущенно кричать: «Шумаков, мы же договорились! Мы же заплатили!». Называли даже место, где договаривались об этом. Депутат все гневно отрицал. Но сама ситуация стала предметом для шуток и подколов со стороны депутатского корпуса: «Шумаков, мы же договорились!».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миасс отправили десант

Болтают, что предвыборная ситуация в Миассе оказалась в плачевном состоянии. Хотя мэр Геннадий Васьков слал бодрые отчеты о полной готовности города ко дню голосования. Но когда выяснилось, что все очень плохо и ожидается полный провал по явке, Челябинск отправил в Миасс «терминатаров» для спасения ситуации. В город отправились депутаты Заксобрания Александр Мотовилов, Олег Голиков и Александр Журавлев. На месте оказалось, что все еще хуже. По слухам, Геннадий Васьков уже три дня подряд уходит с работы только к полуночи. «Терминаторы» обращаются с ним жестко, мэр в ответ неумело оправдывается. Особенно свирепствует Александр Мотовилов. По его словам, с таким бардаком он столкнулся впервые.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковригин запретил свой «неуд»

Говорят, что мэр Чебаркуля Сергей Ковригин запретил местной газете, где размещаются официальные документы, публиковать решение собрание депутатов, выставивших ему «неуд» за 2017 год. По словам мэра, решение было принято нелегитимно и незачем печатать незаконные акты. Говорят, что депутаты в своем азарте действительно чуть «накосячили» и не соблюли все положенные нормативы. При определенном раскладе суд признает решение незаконным. Отчет должны рассмотреть заново, но это не гарантирует, что Ковригин «неуда» избежит. Ему опять могут поставить двойку.

Слухи Тюменской области

В скандальный банк СБРР вернули миллионы рублей

В банковских кругах Тюмени рассказывают, будто задержанные четверо человек по делу Сибирского банка реконструкции и развития не просто дали показания, но и добровольно вернули на счета кредитного учреждения деньги. «Сумма пока небольшая — 100 млн рублей, — говорят слухачи. — Но процесс, что называется, пошел. Так и семью сбежавшего председателя Романюты отыщут».

В тюменской «Единой России» появился отщепенец

Говорят, депутат городской Думы Роман Чуйко, который последние месяцы не вылезал из высоких кабинетов в попытке продавить себе место в новой Гордуме, «подставил» старших товарищей. «Роман увлекся соцсетями и совсем потерял бдительность, — посмеиваются злопыхатели. — Он начал распространять публикации со сторонних ресурсов на своей страничке, причем не только от представителей оппозиции в виде Белковского или издания „Медуза“, но и от региональных подразделений „Открытой России“ Ходорковского». Сплетники уверяют, что такую политическую близорукость партийцы оценили вполне однозначно. Скандал решили не раздувать ради репутации партии, но политическое будущее младоединоросса стало очень туманным.

В оппозиции ищут «крота»

Слухачи поговаривают, что в тюменском штабе «Гражданской инициативы» разлад. Там якобы ищут «крота», который мог слить смельчаков, написавших краской под Мостом влюбленных в минувшие выходные политические лозунги. «Ребята подозревают друг друга потому, что об акции „четверых смелых“ знали только они, — шепчутся злопыхатели. — И именно в этой связи удивление вызывает тот факт, что полиция среди ночи так оперативно среагировала на нарушение чистоты белого снега. „Политическую“ надпись даже не успели сфотографировать». Некоторые даже подозревает, что стражи порядка могли быть проинформированы лидером тюменского штаба. «Все дело в том, что Антон Михальчук одновременно является лидером местного отделения „Открытой России“, — ядовито перешептываются злопыхатели. — Предположим, он от этой организации получил задание на провокацию, но кто бы о ней узнал, если бы не громкое ночное задержание. А может надписи и вообще не было?..»

С сайта тюменского ОНФ

Тюменский «фронтовик» воспользовался чужой славой…

На прошедшем в Калининграде медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», в работе которого принял участие Владимир Путин, лауреатами стали сразу пять представителей Тюменской области. Сплетники говорят, что итоговую пресс-конференцию лауреатов медиафорума В Тюмени провел сопредседатель ОНФ Александр Пересторонин. «Он не пригласил большую часть лауреатов, однако с удовольствием «подсветился» перед журналистами сам, и «поделился впечатлениями о состоявшемся форуме», — шепчутся слухачи. — При этом сам Пересторонин в форуме не участвовал, антикоррупционных журналистских материалов не публиковал и никаких наград за это не получал. Ну, «награждение непричастных и наказание невиновных — в духе самозванцев от местных фронтовиков».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

…, а ОНФ стал «придворной организацией»

Gо кулуарам поползли слухи о том, что тюменский ОНФ, не в пример своим коллегам из других регионов, резко «сдулся» и перестал критично воспринимать деятельность местной и региональной власти. «Похоже, ОНФ стал одним из придворных общественных движений, не просто поддакивающих чиновникам, но и откровенно закрывающим глаза на огрехи местных госруководителей, — якобы негодуют наблюдатели. — Паралич работы тюменских „путинцев“ объясняется просто: за сверхлояльность местным властям и за формальную и неформальную поддержку официальных начинаний, руководству местных фронтовиков обещаны уютные кресла в чиновничьих кабинетах, а некоторым даже мандаты депутатов городской думы». Правда, по слухам, эта пассивность совсем не устраивает руководство ОНФ в Москве, так что тюменским «фронтовикам» после выборов светит чистка рядов.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи с нетерпением ждут окончания выборов

Слухачи уверяют, что в Тюмени после выборов ожидается череда громких уголовных дел и причиной тому якобы станет сразу несколько факторов. «Во-первых, с новым начальником УФСБ из архивов подняли старые отказные материалы по организациям, близким к областной администрации, — шепчутся сплетники. — Во-вторых, Бастрыкин сам снял начальника СУ СКР в ХМАО, а его коллега в Тюмени Михаил Богинский уже сидит на чемоданах». Злопыхатели подозревают, что первой ласточкой в череде дел может стать история экс-замгендиректора АИЖК Назара Д., который якобы уже побывал в ИВС. «За ним тянется шлейф сомнительных сделок с участием принадлежащего ему ООО „СпецСтройАвто“, — говорят слухачи. — Плюс он же курировал банкротство ООО ПСК „Континент“, и пока АИЖК работало с обманутыми дольщиками двух скандальных долгостороев в центре города, со счетов исчезло несколько сот миллионов рублей. При этом оба дома даже не были законсервированы, что сейчас является причиной для их ликвидации».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

У председателя облсуда нашли тайную комнату

Говорят, что в здании Тюменского областного суда на самом верхнем этаже есть потайная дверь, за которой находится еще один зал заседаний. «Номера на двери нет, в этом зале не проходят обычные судебные заседания, — уверяют сплетники. — Информация о приговорах, которые там выносят, редко попадает в прессу». Осведомленные слухачи поговаривают, что в «тайной комнате председателя Анатолия Сушинских» проводят судебные процессы над террористами — к примеру, именно там якобы выносили в ноябре приговор членам «спящей» ячейки ИГИЛ (запрещено в России), которых поймали в Калужской области.

В Ишиме горожане хотят, чтобы рейтинговое голосование состоялось

По Ишиму ползут слухи, что рейтинговое голосование по объектам благоустройства намерено посетить огромное количество горожан. Злопыхатели уверяют, что люди просто хотят проверить, действительно ли его итоги уже предрешены. «Вопрос, какой объект строить, был решен еще при посещении Ишима губернатором, который побывал около разваливающегося здания стадиона „Локомотив“, — посмеиваются слухачи. — Тогда и решили строить футбольное поле возле „Локомотива“. Там уже и проектная документация готова». Для того, чтобы голосование признали состоявшимся, надо, чтоб на счетные участки пришло больше 75% горожан. Им надо выбрать, строительство какого объекта начнется в ближайшее время: дворца культуры, футбольного поля, или набережной на улице Казанской.

Фото: pixabay.com

Депутат пытался убить собственную жену

Слухачи поговаривают, что ишимцы бурно обсуждают жуткую историю, которая якобы произошла в семье депутата местной гордумы. «Господин К. в пылу семейной ссоры едва не задушил жену, причем происходило все на глазах их дочери! Спасла женщину ее сестра. Видимо, не врут сплетники, когда говорят, что народный избранник злоупотребляет алкоголем, — шепчутся злопыхатели. — Жена депутата несколько дней ходила с отметинами на шее». Самое странное, якобы отмечают горожане, что уголовное дело так и не возбудили. «Несколько коллег депутата рассказали полиции, какой он прекрасный человек и душевный семьянин. Полиция тут же поверила», — удивляются ишимцы.

Тоболякам не нравится часами стоять в очереди в поликлинику

Тоболяки, по слухам, недовольны качеством медицинских услуг. Якобы горожане возмущены тем, что им приходится стоять в очереди в местной поликлинике по несколько часов для того, чтобы попасть на флюорографию. «Очередь 100 и больше человек, — ворчат тоболяки. Неужели ничего нельзя сделать? У нас один кабинет на весь город, и из района сюда же приезжают. Раньше хотя бы два кабинета работало, и в районе свой был».

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова лично откроет избирательный участок в центре Ханты-Мансийска

По слухам, губернатор Югры Наталья Комарова одной из первых примет участие в выборах президента в предстоящее воскресенье. Глава региона планирует появится на избирательном участке ранним утром, в момент открытия помещения для голосования. Там же проголосует традиционное сопровождения губернатора — спикер парламента Борис Хохряков и главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко. Будут ли они голосовать одновременно с Комаровой или почтительно выждут интервал — пока неизвестно.

В Белом доме ищут автора анонимного канала в Telegram

Ходят слухи, что автором одного из анонимных Telegram-каналов, повествующих о политических раскладах в ХМАО, может оказаться кто-то из окружения губернатора Комаровой. Сплетники шепчутся, что рассылкой сообщений занимается лично один из заместителей главы региона. Якобы с помощью канала чиновник сводит счеты с политическими оппонентами.

Команда Собянина выписала властям Югры рецепт: как подловить нечестных агитаторов

По слухам, вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов на совещании с главами предупредил всех о проверке итогов голосования 18 марта. Опасения вызывают результаты так называемой программы «Мобилизация», за которую отвечают руководители муниципалитетов и предприятий. Мобилизация готовится каждые выборы, однако руководители и ответственные на предприятиях относятся к этому вопросу халатно, ведь итоговые результаты трудно проверить. Но в эту кампанию, говорят слухмейкеры, опасения не напрасны: технологию проверки итогов голосования Шипилов якобы подсмотрел в Москве у вице-мэра Анастасии Раковой, где был организован аналогичный контроль.

Технология уже протестирована, были изучены итоги голосования 2016 года, когда в Югре также велась мобилизация через предприятия. Оказалось, например, в Сургуте и Сургутском районе, на участки для голосования дошли лишь 30% от заявленного числа работников нефтяной компании.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жадным строителям пообещали проблемы

Рассказывают, якобы у некоторых строительных компаний региона могут начаться проблемы после выборов президента. Коснется это тех, кто отказался выступить спонсором викторины «Югре — 900». По слухам, чиновники чуть ли не открыто заявляли застройщикам, что судьба их бизнеса будет зависеть от «добровольного» пожертвования нескольких квартир.

Пиарщикам югорского правительства не дают уволиться с работы

Как шепчутся в департаменте общественных и внешних связей Югры, после выборов президента РФ многие из сотрудников организации покинут свои должности. По версии слухмейкеров, сейчас свои последние рабочие дни дорабатывают те сотрудники, которые давно изъявили желание уйти, но не могли из-за важного события. «Подготовка и проведение выборов требуют больших ресурсов, людей попросили остаться», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО повысят явку за счет студентов

Студенты «Югорского государственного университета» шепчутся о слишком сильном давлении со стороны руководства вуза. По словам слухачей, всех совершеннолетних студентов принуждают принять участие в голосовании на президентских выборах 18 марта. «Завкафедры заявил, что все должны отписать смс после голосования. Взбунтовавшимся студентам пригрозили дальнейшими проблемами по учебе», — судачат сплетники. Стоит добавить, что, по версии слухачей, руководству вуза неважно, за кого студенты отдадут свой голос. Главная задача — обеспечить явку.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Насибуллин рассмешил Сысоева

Как шепчутся в Думе ХМАО, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского Леонард Насибуллин заявил куратору югорских либерал-демократов Владимиру Сысоеву о своих планах стать региональным лидером партии. По версии слухачей, заявление Насибуллина вызвало смех у Сысоева, но, несмотря на это он обещал обдумать предложение активиста. «Все до сих пор не понимают, как он стал доверенным лицом, а о каком-то лидерстве вообще говорить нечего», — судачат сплетники.

Савинцев выбросил мобильный телефон

Говорят, якобы первый секретарь КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев окончательно решил отказаться от мобильного телефона. По слухам, дозвониться до Савинцева не могут даже однопартийцы, которым нужны установки на день голосования. Рассказывают, что руководитель окружкома и доверенное лицо Грудинина боится звонка из ЦК партии. «Савинцеву нужно отчитаться о потраченных на агитацию деньгах и вообще о всей кампании. Отчитываться не о чем, поэтому предпочел спрятаться», — смеются сплетники.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Филатов после выборов останется в Сургуте

По слухам, депутат Думы ХМАО Андрей Филатов пока что не намерен покидать Сургут, куда был направлен в качестве антикризисного менеджера для организации выборов. Говорят, якобы бывшему главному идеологу Югры обещана высокая должность в мэрии крупнейшего города ХМАО и документы для назначения уже готовятся. «Сначала в администрации заново введут позицию первого вице-мэра, а потом ее получит Филатов. Говорят, это часть его вознаграждения за организацию выборов. И округ получит больше контроля над Сургутом», — делятся слухачи.

Мир с Шуваловым продлится до лета …

Говорят, якобы по достигнутым перед выборами договоренностям, на все межэлитарные конфликты в Сургуте поставлено вето до июня. По слухам, такие установки связаны с предстоящими кадровыми перестановками в Югре, и власти якобы не хотят отвлекаться на скандалы в крупнейшем городе ХМАО. «Идеологический блок правительства будет занят другими территориями. А по Сургуту пока вопрос опять подвис. Вроде бы оппоненты Вадима Шувалова согласились не трогать мэра до начала лета, но перемирие могут нарушить в любой момент, если его команда начнет активные действия», — шепчутся слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

… коллеги уже готовят заговор против сургутского мэра

Говорят, якобы несколько мэров ХМАО на этой неделе звонили Вадиму Шувалову с просьбой сократить количество призов на викторине в Сургуте. По слухам, главы территорий столкнулись со слабой активностью местного бизнеса и недовольны тем, что Шувалов сумел выставить на викторину треть всех разыгрываемых квартир. «Понятно, что у Шувалова ситуация с явкой непростая. Но надо же подумать и о том, как коллеги будут выглядеть на фоне Сургута», — жалуются сплетники.

Власти ХМАО и РЖД предпочли Сургут Ханты-Мансийску

Говорят, строительство новой железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска отложили на неопределенный срок. По слухам, в РЖД и округе не готовы финансировать эти масштабные работы, пока не выполнят поставленные ранее планы — самый дорогой из них реконструкция вокзала в Сургуте. Говорят, во время переговоров звучало предложение «забыть» про Сургут и построить ветку до столицы ХМАО, но в итоге железнодорожники и правительство решили сначала перестроить вокзал в центре региона.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре после фиаско хоккейного клуба вспомнили про керлинг

По слухам, после вылета ХК «Югра» из КХЛ, решение о котором официально планируется в конце марта, власти ХМАО планируют вернуться к развитию керлинга. В 2011 году правительство анонсировало строительство керлинг-центров в регионе, а потом про проект забыли, хотя в округе даже создавалась Федерация керлинга. «С уходом из КХЛ освобождается чуть ли не миллиард бюджетных денег в год, а спорт округу необходим. Сейчас уже начали лоббировать новые проекты — керлинг один из них», — судачат сплетники.

За Вороновой в Нижневартовск хотят вернутся Левкин, Пшенцов и Бадина

По слухам, большое количество экс-чиновников Нижневартовска, уволенных с приходом мэра Василия Тихонова, всерьез обсуждают возвращение в город. Поговаривают, что попытки вступить в контакт с новой властью готовы предпринять специалист по строительству Николай Пшенцов, бывшие сити-менеджер Алла Бадина и ее первый зам Сергей Левкин. Идея вернутся в столицу Самотлора у них якобы родилась после того, как стало известно о возвращении в мэрию бывшего управделами Татьяны Вороновой.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дакукина наносит ответный удар

Как шепчутся в администрации Нягани, местные члены ЛДПР готовятся к крупной диверсии. По версии слухачей, спонсором либерал-демократов является бывшая глава Нягани Римма Докукина, которая якобы проспонсировала печать и распространение нескольких тысяч листовок, дискредитирующих работу нынешнего главу города Ивана Ямашева. «Она планирует сделать все, для того чтобы убрать Ямашева и заменить его своим человеком. Листовки будут содержать ложные факты из биографии Ямашева, а также порочить честь и достоинство его семьи», — анонсируют сплетники.

Слухи ЯНАО

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Иванов понял намеки губернатора

Администрацию Тазовского района сотрясает. Ожидаемая отставка главы районного департамента образования Валерия Куцурова все-таки произошла. Хотя многие до последнего считали, что он переживет все скандалы и останется на посту, поскольку состоит в близких дружеских отношениях с главной района Александром Ивановым. Проблем у него было много. Начиная с многочисленных нарушений, найденных в школе-интернате поселка Гыда, и скандала с группой подростков, избивающих педагогов, и заканчивая учителями-педофилами все в той же гыданской школе.

Теперь слухачи шепчутся о проблемах самого Александра Иванова. Слухи о его отставке не стихают больше года. Но пока он сидит на посту. Инсайдеры подмечают, что после вызова на ковер к губернатору Кобылкину Иванов вернулся озадаченный. Говорят, он начал активно решать проблемы района и практически не сидит на месте, все время проводит в поездках по территории.

Слухмейкеры судачат, что отставку Иванова лоббирует и районный прокурор Алексей Кугаевский. По некоторым версиям, недавняя жалоба на прокурора, которая поступила в приемную губернатора, была написана по приказу самого Иванова.

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Известный в «матрешке» политтехнолог-провокатор нашел себе новую игрушку

Нашелся автор идеи референдума о выходе Ноябрьска из ЯНАО и вхождении его в прямое подчинение Тюменской области. Как рассказали сведущие люди, несистемного оппозиционера Александра Бондарчука консультирует известный на Ямале и в ХМАО политтехнолог Павел Манченко.

Бывший руководитель департаментов по информационной политике в ЯНАО, а затем и в ХМАО, сейчас находится на вольных хлебах. И одним из способов заработать денег для бывшего чиновника считаются его интернет-газеты «ЮграПро» и «ЯмалПро». И если для первого ресурса владелец еще находит финансирование, то ямальский ресурс не приносит технологу почти никакой выгоды. И чтобы хоть как-то монетизировать его, Манченко придумывает информповоды, способные покошмарить местные власти, в надежде получить от этого свою финансовую выгоду.

Проект «Бондарчук» в Ноябрьске как раз и стал таким вот поводом припугнуть не только власти Ноябрьска, но теперь уже и чиновников повыше — бывших коллег Манченко в Салехарде. Таким образом, несистемный оппозиционер Александр Бондарчук получил системную роль в игре политтехнолога Манченко за кусочек бюджета ЯНАО.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

КПРФ хотели хайпа, а получили нож в спину

Больше всего в истории с заявлениями Александра Бондарчука пострадали коммунисты. Руководитель Ноябрьского отделения КПРФ Андрей Шепелев увидел в активном поведении оппозиционера возможность, чтобы раскрутить коммунистического кандидата. Он собрал аж 15 человек на митинг, заявленный Бондарчуком. Поклонники коммунистических идей пришли с транспарантами и флагами, в надежде засветиться перед телекамерами и поставить галочку перед партийным руководством. Каково же было удивление, когда организатор митинга Александр Бондарчук объявил о подготовке референдума за выход Ноябрьска из ЯНАО.

Простые партийцы до сих пор не поняли что это было — разгильдяйство Шепелева, подстава Бондарчука или новая партийная линия. Но, как шепчутся теперь на лавочках бабушки коммунизма, нагоняй от Елены Кукушкиной Шепелеву прилетел не слабый.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дело ямальского военкома испугало ямальских чиновников

В кулуарах ямальского правительства активно интересуются, как идут проверки в окружном военкомате и что удалось найти проверяющим. Говорят, что некоторые чиновники всерьез испугались за свое будущее. Проблема в обвинении военкома Ямала Василия Чачкова в торговле военниками. Говорят, что среди покупателей комиссара есть как рядовые госслужащие, так и люди с высоких постов. Все они сейчас переживают, что в деле могут всплыть именно их фамилии. Если факты подтвердятся, то они могут лишится своих «военников», а следом за ними и занимаемых должностей.

Тем временем среди силовиков говорят, что вопрос о отставке Василия Чачкова — практически решенный. Ему уже ищут замену. Слухачи называют несколько фамилий военкомов из ямальских городов. Другие источники, напротив, утверждают, что в управлении центрального военного округа не хотят назначать на пост никого из местных вояк. Обещают, что пришлют разбираться с бардаком в ямальском военкомате кого-то с юга Урала. Фамилию этого кандидата пока не разглашают.

Главный врач Ноябрьской ЦГБ перестарался

Новый главврач Ноябрьска, москвич Олег Шалаев, в своем стремлении выслужиться перед новым работодателем, окружной властью Ямала, дошел до абсурда. Инсайдеры рассказывают о требовании начальника написать объяснительные записки тем, кто не сможет или не захочет по какой-либо причине пойти на выборы. Сегодня, говорят источники, медперсонал придумывает способы, как безнаказанно обойти жесткий приказ Шалаева. Медперсонал звонит знакомым юристам и консультируются — есть ли в таком требовании хоть какое-то законное основание.

Слухи Пермского края

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Команда Решетникова напряглась

По слухам, большинство членов правительства Пермского края на этой неделе замерло. Ряд чиновников фактически приостановили деятельность. И дело тут совсем не в том, что они вовлечены в подготовку к выборам президента. Как говорят, члены правительства обеспокоены разговорами, царившими в элитах на протяжении трех месяцев. Многие убеждены, что почти сразу после выборов губернатор Максим Решетников начнет «чистку» кабинета министров. Кто будет уволен первым — можно уже делать ставки.

У Дорофеевой появился недоброжелатель…

Слухачи утверждают, что чиновники выяснили, кто стоит за атакой в Telegram на исполняющую обязанности главы администрации губернатора Яну Дорофееву. Говорят, подозрения пали на депутата Пермской городской Думы от «Справедливой России» Михаила Бесфамильного.

Парламентарий по своему роду деятельности — строитель. И занимается он точечным освоением города. А Дорофеева якобы перешла дорогу девелоперу и лишила его желаемого земельного участка неподалеку от «Башни смерти». Пикантность ситуации заключается в том, что Бесфамильный сделал все для получения земли и даже суды выиграл. Но, «не получилось».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а на ее место рассчитывает Малютин

Слухмейкеры не перестают удивляться активности вице-спикера Пермской городской Думы Дмитрия Малютина. Он активно помогал властям региона на губернаторских выборах в прошлом году. А теперь был вовлечен в процессы перед выборами президента.

По слухам, Малютин старается в надежде получить пост главы администрации губернатора. К тому же многие считают, что депутат вполне подходит на эту должность (а она еще и вакантна). Но решение будет принимать лично Максим Решетников.

Махонин хочет вернуться

Слухачи утверждают, что в последнее время в Москве активно идут переговоры о будущем Дмитрия Махонина — уроженец Прикамья сегодня возглавляет управление контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. Говорят, чиновник намерен вернуться на родину уже в самое ближайшее время.

Шептуны затрудняются ответить, собирается Махонин заниматься в Пермском крае бизнесом или же он претендует на какой-то чиновничий пост. Но, как говорят, антимонопольщик уже обратился за помощью к депутату Заксобрания Армену Гарсляну, контролирующему «Метафракс». Плюс у Махонина есть поддержка в лице вице-премьера Антона Удальева и его команды.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кузяев намерен получить власть

Пермские сплетники уже несколько месяцев рассуждают, почему столь активен стал миллиардер, президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев. Бизнесмен все чаще появляется на публичных мероприятиях и площадках, в том числе федерального уровня. Участвовал он и во встрече с президентом страны в сентябре прошлого года.

Поговаривают, Кузяев рассчитывает вернуться во власть. Причем депутатство в Заксобрании — это самый минимум. Не исключено, что бизнесмен уже готовится к выборам в Госдуму 2021 года. А может быть, получится у него и стать главой какого-нибудь региона?

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов думает о Лондоне…

Рассказывают, депутата Госдумы Дмитрия Скриванова очень взволновало явное охлаждение отношений России и Великобритании. Особенно новости в стиле «Англия нанесет удар по русским олигархам». Ведь не секрет, что депутата многое связывает с Лондоном. И семья там, и активы. Но при этом пермяк является уже не бизнесменом, а официальным лицом, принимает российские законы. Во что конфликт выльется лично для Скриванова — гадает уже вся пермская элита.

…и пытается забыть прошлое

Как говорят, Дмитрия Скриванова сильно напрягло и известие о том, что избирательная комиссия Пермского края выставила счет в 7,7 млн рублей депутату Заксобрания от ЛДПР Игорю Орлову — за срыв выборов в одномандатном округе в 2016 году.

Орлов, как известно, входил в «пул» Скриванова на тех выборах. Мало кто сомневается, что либерал-демократ стал бы срывать кампанию по собственной инициативе. И все сплетники уверены, что Скриванов обещал полностью оплатить счет, если кандидату предъявят претензии. Кроме того, осведомленные слухачи прекрасно знают, что подобные «спецоперации» готовились не в одном, а в десятке округов.

Но сейчас Скриванов, по слухам, отказывается оказать финансовую помощь Орлову. Последнему не остается ничего другого, как отбиваться от требований крайизбиркома в суде.

Многие рассуждают, что именно задумка со срывом выборов дорого обошлась тогда Скриванову. Он и войну губернатору Виктору Басаргину проиграл, и попал в черные списки силовиков.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев собирается на выборы

Весть о том, что депутат Заксобрания, директор «Лысьвенского металлургического завода» Виктор Родионов намерен сложить с себя полномочия, привела в боевую готовность многих пермских политиков.

Родионов избран по одномандатному «Лысьвенскому» округу. В telegram-каналах сразу возникла информация, что за мандат намерен бороться председатель пермского Союза журналистов Игорь Лобанов (в 2016 году он проиграл в Чайковском). Но на самом деле к выборам уже якобы готовится лидер движения «Выбор» Константин Окунев.

Противник пермских губернаторов, как говорят, давно хочет вернуться в Заксобрание, чтобы обзавестись политической площадкой. Поэтому ждет любых довыборов. Говорят, Окунев уже даже нашел спонсоров своей кампании.

Чернушка обещает высокую явку

Слухачи утверждают, что на одном из совещаний в администрации губернатора прозвучало: на юге Прикамья будет очень высокая явка на выборы президента. Конкретно речь о Чернушинском районе. Якобы сами местные власти заявили, что местные жители массово пойдут голосовать, а явка составит 80%.

Не секрет, что Чернушинский район является вотчиной «Лукойла». Поэтому по показателям на выборах здесь будут судить и о социальном самочувствии жителей. Но если явка окажется ниже 80% — сумеет ли удержаться в кресле глава района Михаил Шестаков?

Самойлов переживает за явку

По слухам, в администрации губернатора сложилось мнение, что Пермь остается одной из наиболее проблемных территорий региона. Жители очевидно недовольны тем, как власти управляют столицей Прикамья. Поэтому президентские выборы несут значительные риски для мэра Дмитрия Самойлова.

Судачат, Самойлов беспокоится сразу за ряд показателей. Низкая явка, успех кандидатов-оппозиционеров — это все опасно для градоначальника. А еще ведь недовольные пермяки имеют привычку портить бюллетени. Говорят, вся администрация Перми очень надеется, что выборы в городе пройдут гладко.

Мэрия перед выборами начала «зачистку» в ЖКХ

По слухам, администрации Перми, которая сама является активным участников войн в ЖКХ, в преддверии выборов президента решила разобраться с неугодными управляющими компаниями. Речь об УК «Территория комфорта» и «Партнер» (в прошлом — УК «Урал» и «Пермские моторы»). Считается, что обе компании контролирует член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Ларин. А приобрел «фронтовик» эти активы у бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Прикамья Дмитрия Немцова.

Говорят, после многочисленных жалоб жителей на эти УК последней каплей стали заявления работников о многомесячной невыплате зарплаты. От греха подальше мэрия пошла в атаку и якобы обещала поддержку всем, кто готов устроить переголосование и уйти к другим компаниям. Сумеют ли фирмы «фронтовика» выжить в таких жестких условиях — большой вопрос.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выборы решат судьбу Кокорина

Слухачи гадают, как результаты выборов скажутся на судьбе главы Зауралья Алексея Кокорина, который не скрывает желания идти на второй срок. Выборы губернатора пройдут уже в 2019 году, а это значит, что решение, кто будет возглавлять область, скорее всего, будет принято уже в конце нынешнего. Слухмейкеры уверены, что шансы на какие-то неожиданности минимальны. «Если уж сильно низкая будет явка или много Грудинин наберет, тогда возможна досрочная отставка уже этой весной», — говорят сплетники.

В зауральском КПРФ сменят руководство

Сплетники утверждают, что бессменного руководителя коммунистов Василия Кислицына вскоре заменят на более молодого. «Его даже не сделали доверенным лицом Грудинина. На всех дебатах выступала Любовь Кудряшова», — отмечают слухачи. Среди возможных преемников называют как энергичного депутата курганской думы Якова Сидорова, так и заместителя Кислицына Виктора Зырянова.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рыжук поплатился за высокомерие

Судьба арестованного начальника зауральского УФМС Владимира Рыжука по-прежнему остается предметом пересудов. По слухам, налоговику пришлось несладко в СИЗО — ему пришлось посидеть в пяти камерах, после чего он охотно стал сотрудничать со следствием. «Пытались за него простить, так ведь он не ходил в наш „клуб генералов“, считал себя выше. Естественно, никто за него не стал вступаться», — говорят слухачи.

«Серый кардинал» зауральской полиции покидает регион

Замначальника УМВД по Курганской области Александр Постовалов уходит на повышение. Полковника ждут в Екатеринбурге, там он займет аналогичную должность, но уже с генеральскими погонами. В кабинетах началась «подковерная возня» за теплое место, нашептывают слухачи. «Претендуют сразу несколько курганцев. В борьбе за должность уже даже начали стучать друг на друга. Но не факт, что назначат местного — из того же Екатеринбурга могут быть кандидаты», — судачат языки. Уход Постовалова — ощутимая потеря для Курганской области, уверены сплетники, ведь начальник полицейского главка Олег Ильиных, по их словам, «как королева Англии» — исполняет лишь представительские функции.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ранении Ильясова усомнились

Недоброжелатели экс-начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова дошли до того, что усомнились в реальности его опыта участия в боевых действиях. Они утверждают, что Ильясов сочинил историю про свое ранение в Таджикистане, при этом даже иногда в обстоятельствах боя путался. Вот только выяснить доподлинно все не так уж просто, говорят слухачи, отыскать документы тех смутных лет быстро не получится.

В Курганскую думу будут довыборы

Сплетники рассказывают, что несмотря на споры на освободившееся место депутата курганской городской думы все же будут довыборы. Более того, этим креслом якобы заинтересовался некий богатый бизнесмен из соседнего региона, который планирует использовать мандат как площадку для большого карьерного роста.

Деньги на лекарства направили на зарплаты

Слухачи рассказывают, что у зауральских льготников возникли проблемы с нехваткой бесплатных лекарств из-за того, что эти средства направили на зарплаты врачам. Многие жалуются также, что все чаще препараты заменяют на дешевые аналоги. «Что делать, у области такое положение, что на все средств не хватает, приходится на чем-то экономить», — сетуют слухмейкеры.

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