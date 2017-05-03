19:57 03 мая 2017 0

Несмотря на активное продвижение российского кино, зритель больше любит западное Фото: Дарья Попова © URA.RU

Российский Фонд кино через суд взыскивает с продюсеров деньги, которые были вложены в производство, однако не принесли нужного результата. Не секрет, что некоторые фильмы при бюджете в 230 млн рублей собирают не более 30 млн.

Так, кинокомпания «Спутник», выступавшая в качестве создателя боевика «Ночные стражи», стала ответчиком в Арбитражном суде Москвы по иску от Фонда поддержки отечественного кино. В итоге судья Максим Ведерников взыскал с руководства компании 20 млн рублей за выделенные на производство кинокартины субсидии, так как фильм не смог окупиться в прокате, пишет портал pravo.ru.

Всего с начала года в суды поданы шесть исков со стороны одного из фондов социально-экономической поддержки кино. Отметим, что Фонд кино выделяет ежегодно на коммерческие фильмы более 3 млрд рублей, большая часть этой суммы не возвращается. Из-за этого Фонд постоянно ведет судебные тяжбы с продюсерами, чтобы вернуть хотя бы часть субсидий, однако это не всегда удается. С 2015 года Фонд фигурирует в 36 арбитражных делах.

Ранее в Интернете эксперты не раз писали о том, что на свои последние кинокартины потратил огромные суммы режиссер Никита Михалков. В итоге несколько последних лент так и не окупились в прокате. Однако никто за это ответственности не понес.

Например, фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние» при бюджете в 40 млн долларов заработал в прокате всего 7,46 млн долларов, а третья часть киносаги при бюджете в 45 млн долларов принесла авторам всего 1,5 млн долларов. «Критики должны быть счастливы, ведь это значит, что впервые в России за большие деньги было снято артхаусное, сугубо авторское кино, которое по определению не способно дать больших сборов», — заявлял в ответ Михалков.

Также почти ничего не заработала последняя картина Михалкова «Солнечный удар», на которую потратили 24 млн долларов. В итоге лента заработала только 1,4 млн.

Кроме этого, в прошлом году разгорелся громкий скандал из-за фильма, продюсером которого выступил известный деятель современного кино Тимур Бекмамбетов. Речь идет о кинокомедии «Взломать блогеров», на которую потратили 35 млн рублей, однако картина в итоге собрала только чуть более 119 тысяч долларов. На это обстоятельство обратил внимание российский министр культуры Владимир Мединский, раскритиковавший ленту и поручивший провести проверку целесообразности финансирования фильма.