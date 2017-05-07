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07 мая 2017
06 мая 2017
12:52  07 мая 2017 0

Лавров: Кремль не станет вмешиваться в дискуссию стран ЕС о России

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей ЛавровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Лавров заявил, что Москва не станет принимать участия в дискуссиях Евросоюза, развернувшихся вокруг России. Об этом глава МИД сказал в интервью телеканалу «Мир».

«Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика, — цитирует RT слова министра. — Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются».

Лавров добавил, что считает ненормальной ситуацию, когда политизированный подход к России ставится некоторыми странами выше интересов своих граждан. Тем не менее, глава МИД отметил тенденцию постепенного отказа от такого подхода и заявил, что на данный момент в Евросоюзе остается лишь «агрессивное меньшинство», которое не поддерживает нормализацию отношений с Россией.

Евгений Лазарев
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