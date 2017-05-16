19:29 16 мая 2017 0

Журналист РБК Владислав Пушкарев (справа) приехал в Нижний Тагил, после того как Егор Бычков (слева) заявил, что в ИК-5 пытают осужденных Егор Бычков/Facebook

Журналиста федерального РБК задержали во время съемок в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел около 17.00 возле стен ИК. Как рассказал «URA.RU» журналист телеканала РБК Владислав Пушкарев, сегодня утром он прибыл в Екатеринбург, чтобы снять репортаж о ситуации в колонии. Днем Пушкарев снимал пикет Егора Бычкова у управления свердловской ФСИН, а во второй половине дня приехал в Нижний Тагил, чтобы у стен колонии записать интервью с бывшими осужденными.

«Сначала мимо нас проехала иномарка с замначальника колонии, которого обвиняют в пытках. Затем мне осужденные рассказали, как их ставят на так называемую „растяжку“, а после появилась белая „Газель“, из которой выскочили трое в синем камуфляже и масках. Они нас доставили в отдел полиции. Меня самого ставили на „растяжку“ и держали так около получаса. Некий мужчина в гражданском издевательски снимал все происходящее на айфон. Особое удовольствие ему доставляло то, что я представлялся журналистом РБК. Затем нам сказали, что в полицию поступил анонимный звонок, что у нас с собой наркотики. Перед нами извинились. Но после произошедшего я еще яростнее буду делать свой сюжет о пытках. Жаловаться никуда не собираюсь, потому что понимаю, что это бесполезно», — рассказал «URA.RU» Владислав Пушкарев.

В пресс-службе свердловского ГУ ФСИН отказались комментировать произошедшее: «Обращайтесь в полицию».

«Сегодня в дежурную часть ОП №19 Межмуниципального управления МВД России „Нижнетагильское“ в 15.40 по местному времени поступило анонимное сообщение о группе неизвестных граждан, которые ходят около здания ИК №5 и что-то ищут. Для проверки поступивших сведений на указанный адрес выезжали сотрудники территориального ОВД. Трое обнаруженных мужчин были доставлены в дежурную часть полиции для установления личностей. Одним из них оказался журналист 1991 года рождения, двое других — судимые за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 1983 и 1985 годов рождения, ранее они по приговору суда отбывали срок в этом исправительном учреждении. Около 18.00 после досмотра и опроса все трое покинули здание ОВД. Сведения, появившиеся на отдельных порталах о том, что граждан обыскивали и, тем более, похищали не соответствуют действительности», — прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее о систематических пытках и вымогательствах в нижнетагильской ИК-5 заявили члены ОНК Свердловской области и глава благотворительного фонда «Живи, малыш» и руководитель тагильского агентства новостей «Между строк» Егор Бычков.

Одним из последних осужденных, заявивших о пытках, стал Фарух Бердиев. По словам мужчины, ему пришлось вспороть себе живот, чтобы прекратить шестилетние издевательства со стороны так называемых «активистов» колонии и сотрудников администрации.

Впрочем, руководство свердловской ФСИН отрицает существование пыток. По факту поступивших заявлений от осужденных начата проверка.

«В случае подтверждения информации наказание по закону РФ понесут сотрудники УИС. Если же информация в заявлении осужденного, распространяемая рядом правозащитников, не подтвердится после проверки, то сотрудники ИК-5 подадут в суд на осужденного за клевету, а юристы ГУ ФСИН направят исковые заявления в суд на интернет-ресурсы, которые размещали недостоверные и непроверенные сведения и имена сотрудников», — сообщал пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.