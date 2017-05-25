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25 мая 2017
24 мая 2017
00:35  25 мая 2017 0

Британка получила от авиакомпании Emirates матерное письмо

Пассажирке случайно отправили нецензурную служебную перепискуФото: flickr.com

Жительница Великобритании Клэр Финч получила от представителей авиакомпании Emirates письмо, полное нецензурных выражений. В ходе разбирательства по жалобе пассажирки было установлено: электронное сообщение являлось частью служебной переписки.

Как пишет Lenta.ru, Финч ранее обращалась в авиакомпанию с требование выплатить ей компенсацию за задержанный вылет по маршруту Манчестер—Дубай. В Emirates жалобу рассмотрели и удовлетворили требования британки, о чем уведомили ее письмом.

Между тем, спустя некоторое время Финч получила еще одно письмо из офиса авиакомпании. Как само сообщение, так и заголовок содержали нецензурные выражения. Женщина пожаловалась в компанию, и там было установлено, что ее адрес в поле отправки попал из-за ошибки сотрудников.

Официальные представители Emirates назвали использованные выражения неприемлемыми и пообещали принять меры в связи с происшествием.

Евгений Александров
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