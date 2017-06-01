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01 июня 2017
20:13  01 июня 2017 0

Путин изменил закон о выборах президента

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, доброта, путин владимир
Будет ли он среди кандидатов, все еще неизвестноФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В закон «О выборах Президента Российской Федерации» внесены изменения. Обновленный документ в четверг, 1 июня, подписал глава государства Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий», — говорится в документе.

Поправками в России отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков и участков референдума. Предусматриваются основания для уточнения границ таких участков, среди которых в том числе возможность уменьшения до полутора тысяч численности избирателей и участников референдума.

Кроме того, закрепляется возможность установления федеральными законами иного регулирования в отношении назначения наблюдателей. В частности, могут не учитываться положения о назначении не более двух наблюдателей на один участок, назначение конкретного наблюдателя только на один участок, заблаговременное представление списков наблюдателей в соответствующую комиссию.

Также устанавливаются дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей, являющихся инвалидами, в зависимости от группы инвалидности и видов стойких расстройств функций организма, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщало «URA.RU» ранее, 15 мая Владимир Путин заявил о том, что время для ответа о его участии в президентских выборах еще не пришло.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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