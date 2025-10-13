Киев разрешил Варшаве эксгумацию жертв Волынской резни в Ровненской области

Варшава может проводить извлечение останков жертв Волынской резни в Ровненской области. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
«Я направил по дипломатическим каналам ещё одно разрешение на проведение поисковых работ на территории Украины», — заявил Бондар. Его сообщение опубликовано в соцсети X. Отмечается, что это разрешение касается населенного пункта Углы в Волыни.
В августе Польша заявляла о намерении блокировать вступление Украины в ЕС без признания Волынской резни. Об этом заявлял глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Также там был призыв провести эксгумацию мемориала.
Волынская резня — это массовое уничтожение польского гражданского населения на территории Волыни в 1943–1944. Конфликт стал кульминацией давних этнических противоречий между поляками и украинцами, обострившихся во время Второй мировой войны. По разным оценкам историков, жертвами этих событий стали от 36 до 100 тысяч поляков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.