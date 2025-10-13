Киев разрешил Варшаве эксгумацию жертв Волынской резни в Ровненской области

© Служба новостей «URA.RU»
Польша получила возможность извлечь останки жертв Волынской резни, заявил Бондар
Польша получила возможность извлечь останки жертв Волынской резни, заявил Бондар Фото:

Варшава может проводить извлечение останков жертв Волынской резни в Ровненской области. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

«Я направил по дипломатическим каналам ещё одно разрешение на проведение поисковых работ на территории Украины», — заявил Бондар. Его сообщение опубликовано в соцсети X. Отмечается, что это разрешение касается населенного пункта Углы в Волыни.

В августе Польша заявляла о намерении блокировать вступление Украины в ЕС без признания Волынской резни. Об этом заявлял глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Также там был призыв провести эксгумацию мемориала.

Волынская резня — это массовое уничтожение польского гражданского населения на территории Волыни в 1943–1944. Конфликт стал кульминацией давних этнических противоречий между поляками и украинцами, обострившихся во время Второй мировой войны. По разным оценкам историков, жертвами этих событий стали от 36 до 100 тысяч поляков.

© Служба новостей «URA.RU»
