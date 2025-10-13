Два бойца отряда «Орлан» пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

В результате атаки БПЛА на город Шебекино, в Белгородской области, ранены бойцы добровольческого отряда «Орлан». Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино ранены два бойца подразделения „Орлан“», — заявил Гладков. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. По его словам, оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Атаки беспилотников на территорию Белгородской области происходят регулярно. 12 октября лишь за судки над регионом было уничтожено 34 украинских БПЛА. Отмечается, что бойцы отряда «Орлан» перехватили 18 украинских дронов.
