Два бойца отряда «Орлан» пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Гладков: два бойца отряда «Орлан» пострадали после атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оба бойца получили минно-взрывные травмы, заявил Гладков
Оба бойца получили минно-взрывные травмы, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В результате атаки БПЛА на город Шебекино, в Белгородской области, ранены бойцы добровольческого отряда «Орлан». Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино ранены два бойца подразделения „Орлан“», — заявил Гладков. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. По его словам, оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Атаки беспилотников на территорию Белгородской области происходят регулярно. 12 октября лишь за судки над регионом было уничтожено 34 украинских БПЛА. Отмечается, что бойцы отряда «Орлан» перехватили 18 украинских дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки БПЛА на город Шебекино, в Белгородской области, ранены бойцы добровольческого отряда «Орлан». Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «В результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино ранены два бойца подразделения „Орлан“», — заявил Гладков. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. По его словам, оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Атаки беспилотников на территорию Белгородской области происходят регулярно. 12 октября лишь за судки над регионом было уничтожено 34 украинских БПЛА. Отмечается, что бойцы отряда «Орлан» перехватили 18 украинских дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...