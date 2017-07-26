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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
08:42  26 июля 2017 5

Госдума готовит жесткую уголовную статью для стритрейсеров

Джи-драйв шоу. Газпромнефть. Гонки. Ралли. Дрифт. Формула1. Челябинск., гонка, бмв, шоу
В отличии от профессиональных гонщиков стритрейсеры создают опасность на улицахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуме обсуждают вопрос об ужесточении наказания для организаторов ночных гонок — стритрейсеров, передает «Газета.ру». В среду, 26 июля состоится первое заседание рабочей группы, которая начнет разработку нового законопроекта. Помимо парламентариев в обсуждении примут участие представители МВД и Генпрокуратуры.

Также к разработке закона привлекут экспертов из научного сообщества и представителей общественных организаций. По информации издания, народные избранники хотят подвести уличных гонщиков под статью «хулиганство». За это нарушение планируется лишать свободы и конфисковывать автомобиль.

Как уточняет агентство Nation News, ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов предложил ввести уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка при управлении автомобилем.

Семен Гринберг
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