Киев намерен арестовать зарубежные активы «Газпрома»

Украинский Минюст намерен запустить процедуру взыскания имущества компании «Газпром» в других странах с осени этого года. Об этом сообщил руководитель ведомства Павел Петренко.
При этом чиновник не уточнил, в каких именно странах Украина начнет арестовывать имущество российской компании, пишет агентство Nation News.
Отметим, что ранее Антимонопольный комитет Украины предъявил «Газпрому» штраф на 3,2 млрд долларов за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа». Встречные иски российской компании, попытавшейся оспорить данное решение, были отклонены.