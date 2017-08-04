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04 августа 2017
Главные новости Москвы
16:50  04 августа 2017 0

Киев намерен арестовать зарубежные активы «Газпрома»

Годовое общее собрание акционеров компани
Киев возьмется за Газпром через месяцФото: Антон Белицкий © URA.RU

Украинский Минюст намерен запустить процедуру взыскания имущества компании «Газпром» в других странах с осени этого года. Об этом сообщил руководитель ведомства Павел Петренко.

При этом чиновник не уточнил, в каких именно странах Украина начнет арестовывать имущество российской компании, пишет агентство Nation News.

Отметим, что ранее Антимонопольный комитет Украины предъявил «Газпрому» штраф на 3,2 млрд долларов за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа». Встречные иски российской компании, попытавшейся оспорить данное решение, были отклонены.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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