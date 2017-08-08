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08 августа 2017
07 августа 2017
12:16  08 августа 2017 0

КНДР обещает физически ответить на новые санкции Совбеза ООН

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
В Северной Корее шутить не привыклиФото: Petersnoopy/Flickr

Северная Корея намерена предпринять «физические действия» в случае, если Совбез ООН примет дополнительные санкции, направленные против страны.

«Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия», — приводит телеканал 360 заявление Комитета по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сообщении говорится, что КНДР готова полностью «мобилизовать национальную мощь».

Санкции Совбеза ООН подразумевают запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов. Меры стали ответом на пуск Пхеньяном баллистических ракет. Комитет по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже назвал новые ограничения в отношении КНДР террористическим актом.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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