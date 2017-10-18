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18 октября 2017
11:20  18 октября 2017 0

В Иркутске вспыхнул подпольный дом престарелых. Есть пострадавшие

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Во время пожара стариков вывели на балконФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Иркутске произошел пожар в доме престарелых, который не числится в Реестре поставщиков социальных услуг.

Спасатели эвакуировали 16 человек, 13 из которых попали к медикам, а пятеро госпитализированы. На место ЧП выехали четыре звена пожарно-спасательного подразделения и аварийно-спасательной службы, пишет «Лента.ру».

Пенсионеры находились на втором этаже сильно задымленного помещения, их пришлось сначала вывести на балкон, после чего спускать на мягких носилках.

Причиной пожара стало короткое замыкание во время работы сушильной машины. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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