08:40 19 октября 2017 0

Пользователи заметили на руке Натальи Поклонской дорогостоящие часы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи Сети выяснили бренд и стоимость наручных часов депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Народный избранник, как оказалось, предпочитает Rolex Oyster Perpetual.

Их браслет выполнен из нержавеющей стали, а часовые метки нанесены при помощи белого золота. Стоимость этой модели в московском бутике компании оценили в 330 тысяч рублей, пишет информагентство Nation News, цитируя ироничное замечание пользователей о том, что Поклонская еще только «учится быть депутатом».

Недавно, как сообщает портал «Утро.ru», швейцарская банковская группа Julius Baer сформировала корзину самых популярных среди российских миллионеров товаров. Среди них, к слову, оказались и часы от Rolex.