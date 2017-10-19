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19 октября 2017
18 октября 2017
08:40  19 октября 2017 0

В Сети обсуждают Rolex Поклонской за 300 тысяч рублей. ФОТО

Итоговый
Пользователи заметили на руке Натальи Поклонской дорогостоящие часыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи Сети выяснили бренд и стоимость наручных часов депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Народный избранник, как оказалось, предпочитает Rolex Oyster Perpetual.

Их браслет выполнен из нержавеющей стали, а часовые метки нанесены при помощи белого золота. Стоимость этой модели в московском бутике компании оценили в 330 тысяч рублей, пишет информагентство Nation News, цитируя ироничное замечание пользователей о том, что Поклонская еще только «учится быть депутатом».

Недавно, как сообщает портал «Утро.ru», швейцарская банковская группа Julius Baer сформировала корзину самых популярных среди российских миллионеров товаров. Среди них, к слову, оказались и часы от Rolex.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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