15:26 01 ноября 2017 5

По словам телеведущей, президент РФ для нее только бывший подчиненный ее папы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Развивая тему своего будущего выдвижения в президенты, Ксения Собчак рассказала о том, что связывает ее с действующим главой государства Владимиром Путиным. По ее словам, все дело в ее отце, экс-мэре Санкт-Петербурга, Анатолии Собчаке.

Как заявляет телеведущая, будущий президент появился в жизни ее семьи в то время, когда она сама была еще маленькой девочкой и не интересовалась политикой. И все, что их связывает — это работа ее отца. «Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была десятилетней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом», — цитирует RT слова Ксении Собчак, сказанные во время интервью для Русской службы BBC.

С тех пор, по ее словам, мало что изменилось, и за все эти годы президент лишь один раз уделил ей лично внимание: «У меня нет никаких встреч с президентом Путиным. За всё это время у меня была одна встреча, связанная с кино», — заявила Ксения Собчак.

Телеведущая заявила о своем намерении баллотироваться две недели назад. Ее выдвижение многими скептиками с самого начала рассматривалось как пиар-ход Кремля с целью подогреть интерес к предстоящей кампании и одновременно размыть голоса протестного электората. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту версию, заявив, что Ксения Собчак ни с кем на эту тему не консультировалась и не согласовывала свои намерения, сообщает Nation News.