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08 ноября 2017
15:09  08 ноября 2017 0

В Тбилиси забросали камнями машину с российскими туристами

Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, кровь на камнях
Булыжниками туристам выбили стеклаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Грузии хулиганы напали на автомобиль россиян. Сами туристы заявляют, что у них нет претензий, и они намерены скоро покинуть страну, — сообщает грузинский телеканал.

На автомобиль российских туристов местные жители напали во вторник вечером в районе парка у горы Мтацминда в Тбилиси, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Рустави 2». Машину приезжих закидали булыжниками. «В результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшие на место происшествия полицейские доставили его участников в ближайшее отделение», — отмечается в телесюжете.

Как журналистам заявили в полиции, российские туристы не имеют претензий, поскольку их автомобиль получил незначительные повреждения. В то же время на кадрах, показанных телеканалом, у автомобиля выбиты боковые и задние стекла.

Инцидент в Тбилиси произошел на фоне потепления отношений между двумя станами. Так, в конце октября политики начали рассматривать вариант отмены необходимости получения виз гражданам Грузии для въезда в Россию, напоминает «Национальная служба новостей». Этот вопрос должен будет обсуждаться на двухсторонней встрече в Праге в середине ноября.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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