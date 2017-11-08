В Грузии хулиганы напали на автомобиль россиян. Сами туристы заявляют, что у них нет претензий, и они намерены скоро покинуть страну, — сообщает грузинский телеканал.
На автомобиль российских туристов местные жители напали во вторник вечером в районе парка у горы Мтацминда в Тбилиси, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Рустави 2». Машину приезжих закидали булыжниками. «В результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшие на место происшествия полицейские доставили его участников в ближайшее отделение», — отмечается в телесюжете.
Как журналистам заявили в полиции, российские туристы не имеют претензий, поскольку их автомобиль получил незначительные повреждения. В то же время на кадрах, показанных телеканалом, у автомобиля выбиты боковые и задние стекла.
Инцидент в Тбилиси произошел на фоне потепления отношений между двумя станами. Так, в конце октября политики начали рассматривать вариант отмены необходимости получения виз гражданам Грузии для въезда в Россию, напоминает «Национальная служба новостей». Этот вопрос должен будет обсуждаться на двухсторонней встрече в Праге в середине ноября.