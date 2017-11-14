Италия впервые за 60 лет пропустит ЧМ по футболу

05:26 14 ноября 2017 0

Четырехкратные чемпионы мира по футболу не прошли квалификацию Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU

Сборная Италии по футболу покинула мировое первенство из-за проигрыша квалификационного матча. Итальянские спортсмены уступили победу команде Швеции, лишившись шанса побороться за чемпионство в ЧМ-2018.

Итальянская сборная четыре раза становилась чемпионом мира по футболу. Последний раз команда не выходила в финал мирового первенства в 1958 году, отмечает «Федеральное агентство новостей». В предстоящем чемпионате 2018 года вместо итальянцев выступит шведская сборная.

Ранее вокруг ЧМ-2018, проходящего в России, разгорелся скандал. В СМИ появилась информация, что перед началом чемпионата студентов принимающих городов выселят из общежитий, чтобы заселить силовиков. В Минобрнауки информацию опровергли, заявив, что сотрудников правоохранительных органов разместят «в максимально комфортных условиях» для оставшихся студентов. Тем временем, в Санкт-Петербурге решили создать единый вытрезвитель для футбольных болельщиков.