19:43 22 ноября 2017 0

Кириенко знает, кто получит деньги на развитие гражданского общества Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Около 84% денежного фонда второго конкурса грантов президента РФ предложили раздать некоммерческим организациям из субъектов Федерации. Эту позицию на заседании координационного комитета озвучил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, более 70% от общего числа потенциальных победителей второго в 2017 году конкурса президентских грантов ранее никогда их не получали. Всего на конкурс представили более 9,5 тысяч проектов со всех регионов страны, заявки поступили от восьми тысяч НКО. До независимой экспертизы допущены 8610 проектов по развитию гражданского общества в России, пишет РИА «Новости».

«Из потенциальных победителей конкурса у нас более 70% — это те, кто ранее не получал президентские гранты», — отметил Кириенко, уточнив, что фонд второго конкурса грантов составил более 4,5 млрд рублей.

В этом году для проведения грантового конкурса создан единый оператор. Прием заявок завершен 29 сентября, итоги объявят не позднее 24 ноября. Отметим, что в Кремле приняли решение дополнительно выделить НКО один миллиард рублей из Фонда президентских грантов на поддержку культуры. Из нынешнего бюджета фонда на культуру было выделено только 640 млн рублей, пишет «Интерфакс».

По словам Кириенко, выросло число грантов для НКО из малых городов. «Во втором конкурсе лидером среди малых городов является город Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, где живут 26 тысячи человек, за Полярным кругом. Сегодня семь НКО из Лабытнанги по набранным баллам претендуют на получение грантов», — добавил политик.

Отметим, что по результатам первого грантового конкурса этого года между 970 НКО из 79 регионов страны распределили 2,25 млрд рублей.