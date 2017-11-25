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25 ноября 2017
15:36  25 ноября 2017 0

Живодер облил собаку водой в 50-градусный мороз и оставил умирать. ВИДЕО

Активисты утверждают, что не сразу смогли отодрать пса от землиФото: Pixabay

Зоозащитники в Якутии опубликовали запись того, как собака умирает на 50-градусном морозе, облитая водой. Активисты утверждают, что так жестоко с ней поступил хозяин — глава многодетной семьи.

Волонтеры заявили, что приехали по вызову от соседей, которые жаловались, что на улице жалобно скулит пес. Когда добровольцы прибыли на место, они обнаружили в будке белого пса, который был облит водой и успел примерзнуть к земле, сообщается в группе «Криминальные новости Якутии». Собака была еще жива.

«Эти глаза, которые никогда не забуду. Вы когда-нибудь видели человека, который хочет жить, но уже при смерти? — написала в соцсети одна из активисток. — У собаки были точно такие же глаза, ведь они все понимают только сказать не могут».

Волонтеры с помощью монтировки разобрали будку, но не сразу сумели отодрать пса от земли. Общими усилиями удалось животное поднять и доставить в ветклинику. Там врачи заявили, что несчастную собаку не спасти, и ее усыпили. Деньги на эту процедуру также собирали якутские зоозащитники.

«Люди, вы только вдумайтесь в ситуацию, ладно собака умерла ее уже не вернуть, а ведь у этот мужик — многодетный отец, — отметили активисты. — Сегодня он равнодушно дал своей собаке умереть у него под окнами, а завтра на месте собаки могут оказаться его дети!»

МВД Якутии после сообщений волонтеров начало проверку, однако пришло к совсем другим выводам, пишет РИА «Новости». «Собака породы „мареммо-абруццкая овчарка“ страдала от болезни Карре (чумка), вследствие чего была частично парализована, — цитирует агенство сообщение ведомства. — Владелец решил усыпить собаку и обратился к волонтерам одной из зоозащитных организаций г. Якутска, которые в выходной день забрали умирающую собаку. Через некоторое время фотография уже мертвого пса появилась в интернете. Владелец собаки и члены его семьи характеризуются положительно, питомец был любимцем многодетной семьи».

Зоозащитников возмутили выводы полицейских. Теперь они намерены доказать свою правоту и добиться наказания для хозяина погибшего пса.

Сергей Снегирев
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